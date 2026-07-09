Противградна заштита Српске ракетирала без одмора

Аутор:АТВ редакција
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Противградна заштита јуче је дејствовала са укупно 39 ракета на територији Републике Српске.
Дејствовало је 15 противградних станица од 17.19 до 19.10 часова на подручју Дервенте, Прњавора, Власенице, Хан Пијеска, Шековића, Рогатице, Вишеграда, Рудог и Чајнича, саопштено је из Противградне превентиве Републике Српске.
Додају да су нестабилности имале слабе до умјерене интензитете ради проласка хладног фронта од сјевера према југу БиХ.
Република Српска
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"Процеси су успјешно контролисани чиме је спријечено њихово даље јачање те појава крупнијег града", кажу из Противградне превентиве.
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