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Нижу се упозорења: Температуре иду и до 45 степени

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 07:12

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врућина топлотни талас фонтана вода
Фото: Pexel/ Zhonghao Hu

Европа се суочава са новим, дуготрајним и изузетно интензивним топлотним таласом који се са југозапада континента постепено шири ка сјеверу и истоку.

Метеоролози упозоравају да ће екстремне врућине потрајати најмање до средине јула, док би у појединим подручјима температура могла достићи и 45 степени Целзијуса.

Топлотна купола блокира свјеж ваздух

Према наводима портала Severe Weather Europe, над западном и југозападном Европом формирала се снажна топлотна купола – стабилан систем високог ваздушног притиска који спречава продор свјежијег и влажнијег ваздуха са Атлантика.

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Због тога се веома топао ваздух задржава над великим дијелом Европе и додатно загријава при тлу, што доводи до дуготрајних екстремних температура.

Температуре и до 45 степени

Шпанија, Португалија и Француска већ данима биљеже температуре које су 10 до 15 степени више од просјека за ово доба године.

У појединим дијеловима Пиринејског полуострва и јужне Француске температуре достижу од 40 до 45 степени Целзијуса уз веома ниску влажност ваздуха и изразито суво тло због недостатка падавина.

Метеоролошки модели показују да би овакви временски услови могли потрајати и наредне седмице.

Тропске ноћи додатно угрожавају здравље

Посебан проблем представљају такозване тропске ноћи, када се температура ни током ноћи не спушта довољно да би се организам расхладио.

Велики градови, попут Мадрида, већ биљеже веома високе ноћне температуре, што значајно повећава ризик од:

  • топлотне исцрпљености;
  • дехидрације;
  • топлотног удара, посебно код старијих особа и хроничних болесника.

Расте опасност од шумских пожара

Због дуготрајне суше и високих температура, ризик од шумских пожара достигао је критичан ниво.

Велики пожари већ су активни у:

  • Португалији,
  • Шпанији,
  • јужној Француској,

гдје високе температуре и ниска влажност ваздуха погодују брзом ширењу ватре.

Врућине се шире ка Балкану

Метеоролози најављују да ће се топлотна купола током викенда проширити према сјеверу и истоку Европе.

Поред Шпаније, Португалије и Француске, осјетно топлије вријеме очекује се и у:

  • Великој Британији;
  • Њемачкој;
  • земљама Бенелукса;
  • Италији;
  • земљама Балкана.

У Великој Британији температуре би могле достићи око 35 степени, док се у Њемачкој и земљама Бенелукса очекују максималне вриједности између 30 и 35 степени.

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У Италији ће температура понегдје бити близу 40 степени, док се на Балкану наредне седмице очекују максималне вриједности од 38 до 41 степен Целзијуса.

Љекари позивају на опрез

Стручњаци упозоравају да овакве временске прилике представљају озбиљан ризик по здравље, нарочито за:

старије особе;

  • дјецу;
  • хроничне болеснике;
  • раднике који већи дио дана проводе на отвореном.

Дуготрајно излагање високим температурама повећава ризик од дехидрације, исцрпљености и топлотног удара.

Према тренутним прогнозама, екстремне врућине могле би потрајати најмање до средине јула, уз наставак суше и повећану опасност од нових шумских пожара широм Европе, prenosi преноси "Глас Српске".

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Тагови :

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