Додик: Сјећање на "Невесињску пушку" је наш штит против заборава и историјског ревизионизма

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Дан када је пукла прва "Невесињска пушка" није био чин агресије, нити жеља за освајањем туђих територија, већ отпор потлаченог човјека, херцеговачког домаћина који је бранио своје право на голи живот, на своје име, вјеру, кућни праг и устанак против тираније отоманског царства над хришћанима, истакао је предсједник Милорад Додик.
Поводом 151 године од устанка у Херцеговини, 9. јула 1857. године у селу Крекови код Невесиња, Додик је рекао за Срну да је "Невесињска пушка" постала симбол отпора, непокорности и одлучности српског народа да се слобода брани без обзира на цијену.
Породица
Радмили је мајка бранила да се уда за слијепог Владислава, а она му родила 19 дјеце
"То није само историјска чињеница, већ завјет предака и трајна опомена да се слобода никада не подразумијева. Устанак у Крековима свједочи о снази српског народа који је, упркос великим страдањима и искушењима, сачувао свој идентитет, вјеру, традицију и достојанство", истакао је Додик.
"Данас, вијек и по касније, с дубоким поштовањем одајемо почаст херцеговачким устаницима чија је жртва оставила неизбрисив траг у историји. Њихов подвиг, храброст и одлучност обавезује нас да чувамо историјско памћење, његујемо културу сјећања и преносимо истину будућим генерацијама", нагласио је Додик.
Ако погледамо у прошлост, каже он, видјећемо једну велику, историјску истину коју нико не може побити а то је да Срби никада нису били освајачи, окупатори, тирани, никада нису нападали друге народе, нису прелазили туђе границе да би некога покорили, да би отимали туђе, већ су само бранили своје - храбро, поносно и достојанствено.
Ауто-мото
Строга правила у ЕУ на снази: Сваки нови ауто од сада прати возача
"Све наше борбе, ратови и сви наши устанци били су искључиво одбрамбени. Наша једина 'кривица' кроз вијекове била је то што никада нисмо продали вјеру за вечеру, што смо чували хришћанство и вјеру православну, док су разне империје кидисале на нас, на наше име, светиње и имања", истакао је Додик.
Он је навео да је и "Невесињска пушка" била изнуда и граница посљедње одбране српске земље, хришћанске вјере и српског огњишта од отоманског окупатора, јер како Срби нису тирани и окупатори, тако нису ни народ који трпи терор, неправду, страну чизму, понижавање и угњетавање.
Подсјетио је да је српски народ поднио највећу жртву кроз вијекове, али никада није сагињао главу, аплаудирао и бацао цвијеће пред окупационом чизмом, већ је увијек био на страни побједника, правде и истине.
"Када смо се борили 1857, па 1882. године у Улошком устанку увијек смо се бранили од насртаја окупатора, као и 1914. и 1941. када је Србин поново био присиљен да узме оружје у руке како би заштитио свој народ од биолошког уништења, геноцида и фашистичког терора.
Ауто-мото
Строга правила у ЕУ на снази: Сваки нови ауто од сада прати возача
И у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату, српски војник је стао на браник својих села и градова, чувајући Републику Српску као једини гарант да се стратишта, јаме, логори и кланице за Србе из прошлости више никада не понове", нагласио је Додик.
Он је навео да је српска војничка традиција дубоко уткана у хришћански морал и кодекс части који налаже да се непријатељ побјеђује на бојном пољу, никада мучки и кукавички за славским столом, с леђа, на кућном прагу, у колијевци, јер се светиње, заробљеници, жене и дјеца не дирају.
"Бранећи своје Срби су често бранили и цивилизацијске вриједности цијеле Европе, плаћајући слободу најскупљом могућом цијеном – милионима људских живота.
Данас, када живимо у слободи, дужни смо да ову истину гласно изговарамо, да не ћутимо, као што је ћутала комунистичка власт која је под плаштом такозваног братства и јединства скривала злочине и терор над Србима.
Не смијемо дозволити да нам они који су кроз историју били окупатори и злочинци данас пишу уџбенике и мијењају улоге жртве и џелата. Зато је и сјећање на 'Невесињску пушку' наш штит против заборава и историјског ревизионизма", рекао је Додик.
Он је нагласио да српски народ данас не држи оружје у руци, јер зна веома добро шта је рат и једино што је увијек желио јесте мир, стабилност и напредак за генерације које долазе.
Србија
Упуцан Сандокан, погођен са више хитаца
"Никада се нисмо коцкали са миром и продавали га за неке своје циљеве као што су то радили други да би нанијели бол, несрећу и нестанак другог народа. И данас смо одлучни да чувамо оно што су нам преци оставили. Наше данашње оружје су знање, рад, развој, напредак и понос са којим изговарамо име наше отаџбине", поручио је Додик и нагласио да се Република Српска, створена у миру, одбрањена у рату, чува стабилношћу, просперитетом и борбом за бољи живот сваког дјетета, младих, студената, родитеља, пензионера и породице у цјелини.
Он је указао да је Република Српска једини гарант опстанка српског народа, његова одбрана достојанства и директни насљедник завјетне мисли која је пукла из невесињских пушака.
"Чувајући Српску, ми остајемо достојни својих предака у обавези пред својом дјецом и будућим покољењима. Слобода и аутономија српског народа западно од Дрине нису и неће бити предмет политичке трговине нити се могу избрисати нечијим декретима.
У томе сви политички субјекти морају да буде одговорни и јединствени. Нажалост, то јединствено се тешко постиже међу Србима и то је наш усуд. Слога и јединство граде кућу, град и отаџбину. Свједоци смо да нас је разједињеност увијек скупо коштала, а кошта нас и данас", истакао је Додик.
Друштво
Нижу се упозорења: Температуре иду и до 45 степени
Он је рекао да Република Српска с поносом баштини слободарску традицију српског народа, истичући да народ који заборави своје храбре јунаке и огромну жртву коју смо поднијели ризикује да изгуби и своју будућност.
"Зато са посебним пијететом одајемо почаст херцеговачким устаницима, свјесни да њихов завјет обавезује и нас да чувамо мир, јачамо наше институције, његујемо јединство и одлучно штитимо интересе Републике Српске и српског народа.
Невесињска пушка је наш трајни подсјетник да су слобода, част и јединство вриједности које немају алтернативу", закључио је Додик.
Прва Невесињска пушка био је устанак подигнут у мјесту Крекови код Невесиња 9. јула 1875. године против отоманске власти и убрзо се проширио на цијелу БиХ, уз подршку Србије и Црне Горе.
То је временом прерасло у српско-турски рат. На Берлинском конгресу 1878. године Србија и Црна Гора добиле су независност и територијално проширење, док је Аустроугарска на 30 година окупирала БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
12 ч4
Република Српска
15 ч0
Република Српска
16 ч0
Најновије
10
58
10
48
10
47
10
42
10
34
Тренутно на програму