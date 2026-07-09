Испливао снимак бруталне туче током утакмице на Свјетском првенству

Аутор:АТВ редакција
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Аргентина је послије великог преокрета побиједила резултатом 3:2, а њени навијачи су ушли у сукоб са навијачима Колумбије.
До туче је дошло у фан зони и мјесту гдје навијачи заједно могу да гледају утакмице.
Колумбијци су чекали утакмицу своје екипе против Швајцарске која је одиграна након меча Аргентина - Египат, а у четвртфиналу Свјетског првенства су се укрстила ова два пара.
Дакле, при резултату 2:0 за Египат, навијачи из Колумбије су били и те како задовољни, али је онда услиједио преокрет и тада је дошло до сукоба.
Аргентинци су сада постали ти који провоцирају, а све је убрзо прешло у бруталну тучу.
На крају, Колумбија је изгубила од Швајцарске на пенале, па ће актуелни првак свијета у четвртфиналу играти против европске селекције.
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