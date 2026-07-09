Хуманост на дјелу: Полицајци из Градишке помогли самохраној мајци троје дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Градишка уручили су новчану помоћ и основне животне намирнице Дијани Ћулибрк из Градишке, самохраној мајци троје дјеце.
Овакав гест је још један доказ да је, поред провођења закона, полиција ту за грађане и у тренуцима када им је подршка потребна.
Република Српска
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"Хуманост и брига за заједницу дио су полицијског позива, а помоћ онима којима је најпотребнија потврда је одговорног односа према грађанима", навели су из МУП-а Републике Српске.
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