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Хуманост на дјелу: Полицајци из Градишке помогли самохраној мајци троје дјеце

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:04

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Полицијски службеници Полицијске управе Градишка уручили су новчану помоћ и основне животне намирнице Дијани Ћулибрк из Градишке, самохраној мајци троје дјеце.
Фото: MUP RS

Полицијски службеници Полицијске управе Градишка уручили су новчану помоћ и основне животне намирнице Дијани Ћулибрк из Градишке, самохраној мајци троје дјеце.

Овакав гест је још један доказ да је, поред провођења закона, полиција ту за грађане и у тренуцима када им је подршка потребна.

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"Хуманост и брига за заједницу дио су полицијског позива, а помоћ онима којима је најпотребнија потврда је одговорног односа према грађанима", навели су из МУП-а Републике Српске.

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Тагови :

ПУ Градишка

Градишка

МУП Републике Српске

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