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Промјена у Вишеграду: Перишић вратио свој мандат

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 11:25

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Недељко Перишић, одборник СНСД-а у Скупштини општине Вишеград,
Фото: АТВ

Недељко Перишић, одборник СНСД-а у Скупштини општине Вишеград, вратио је мандат.

Разлог за овај потез је тај што је Перишић кандидат СНСД-а за посланика у Народној скупштини Републике Српске.

"Све што сам до сада радио било је са једним циљем – да Вишеград буде боље мјесто и да ћу се за њега борити. Хвала сваком човјеку који ми је пружио руку и хвала мојим суграђанима који су ме учили да политика има смисла само ако служи народу", казао је Перишић.

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Тагови :

Недељко Перишић

Вишеград

СНСД

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