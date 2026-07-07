Промјена у Вишеграду: Перишић вратио свој мандат

Аутор:АТВ редакција
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Недељко Перишић, одборник СНСД-а у Скупштини општине Вишеград, вратио је мандат.
Разлог за овај потез је тај што је Перишић кандидат СНСД-а за посланика у Народној скупштини Републике Српске.
Nedeljko Perišić odbornik SNSDa u Skupštini opštine Višegrad vratio je mandat. Razlog je taj jer je Perišić kandidat SNSDa za poslanika u NSRS. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/k2Dp65DcDc— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) July 7, 2026
"Све што сам до сада радио било је са једним циљем – да Вишеград буде боље мјесто и да ћу се за њега борити. Хвала сваком човјеку који ми је пружио руку и хвала мојим суграђанима који су ме учили да политика има смисла само ако служи народу", казао је Перишић.
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