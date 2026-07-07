Logo

Мазалица: Одбацићемо одлуку Бећировића

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 12:19

Коментари:

0
Срђан Мазалица
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истакао је данас да ће бити одбачена одлука предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, јер је ријеч о прворазредном националном питању.

"Народна скупштина Републике Српске одбациће одлуку, а овакве сједнице су манифестација политичке моћи Републике Српске", рекао је Мазалица на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић.

Он је оцијенио да је ово једно од најважнијих питања о којем српски члан Предсједништва може уложити вето и да о њему расправља Народна скупштина Републике Српске.

Мазалица сматра је члан Комисије за очување националних споменика из Републике Српске Анђелина Ошап Гаћановић одлично радила и зауставила антидејтонски рад Комисије.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Прегласавање Цвијановићеве - прегласавање српског народа и Српске

"Ово је важно питање за Републику Српску из два разлога, и то уставно-правног и идентитетског. Радом Комисије могу се дерогирати уставне надлежности ентитета и смањити њихова моћ у процесу доношења одлука. Рад Комисије се користи и за прекрајање историјских чињеница, односно онога што сматрамо да је дио српског народа", нагласио је Мазалица.

Он је истакао да посланици заједнички треба да искажу јединство о питањима значајним за Републику Српску и српски народ.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срђан Мазалица

Денис Бећировић

Коментари (0)

Више из рубрике

Вулић: Звиздић ирелевантан за Републику Српску

Република Српска

Вулић: Звиздић ирелевантан за Републику Српску

30 мин

0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Прегласавање Цвијановићеве - прегласавање српског народа и Српске

40 мин

2
Лидер СНСД-а Милорад Додик на Сокоцу

Република Српска

Додик: Трећа трака преко Романије већ би била изграђена да нема мешетарења

1 ч

6
премијер Републике Српске Саво Минић, Мали Зејтинлик

Република Српска

Минић: Мали Зејтинлик - свето мјесто Републике Српске

1 ч

0

  • Најновије

12

43

Пуштали музику на Дан жалости: Кажњена три угоститељска објекта

12

43

Покушао побиједити старење - открио неизљечиву болест: Мој желудац једе сам себе

12

31

Камионом усмртио младог фудбалера, покренута истрага

12

26

Кремљ: Наоружавање Украјине неће спријечити наставак СВО

12

19

Мазалица: Одбацићемо одлуку Бећировића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима