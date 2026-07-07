Мазалица: Одбацићемо одлуку Бећировића

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истакао је данас да ће бити одбачена одлука предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, јер је ријеч о прворазредном националном питању.
"Народна скупштина Републике Српске одбациће одлуку, а овакве сједнице су манифестација политичке моћи Републике Српске", рекао је Мазалица на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић.
Он је оцијенио да је ово једно од најважнијих питања о којем српски члан Предсједништва може уложити вето и да о њему расправља Народна скупштина Републике Српске.
Мазалица сматра је члан Комисије за очување националних споменика из Републике Српске Анђелина Ошап Гаћановић одлично радила и зауставила антидејтонски рад Комисије.
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"Ово је важно питање за Републику Српску из два разлога, и то уставно-правног и идентитетског. Радом Комисије могу се дерогирати уставне надлежности ентитета и смањити њихова моћ у процесу доношења одлука. Рад Комисије се користи и за прекрајање историјских чињеница, односно онога што сматрамо да је дио српског народа", нагласио је Мазалица.
Он је истакао да посланици заједнички треба да искажу јединство о питањима значајним за Републику Српску и српски народ.
(СРНА)
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