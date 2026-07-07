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Два хапшења у Бањалуци због дроге

Аутор:

Стеван Лулић
07.07.2026 13:09

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Двије особе ухапшене су јуче у Бањалуци због злоупотреба опојних дрога, саопштено је из Полицијске управе.

Како је наведено, Бањалучанин И.Ш. ухапшен је због сумње да је починило кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".

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Из полиције појашњавају да су код њега, приликом контроле аутомобила, пронађена и одузета зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "марихуану" укупне бруто масе око 39 грама.

"О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука", саопштено је из ПУ Бањалука.

Други случај односи се на прекршај из Закона о производњи и промету опојних дрога.

Паљанин Ј.Ђ. завршио је са лисицама на рукама након што је код њега пронађена одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "марихуану".

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И о овом случају је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

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Тагови :

Бањалука

хапшење

Дрога

марихуана

Полиција

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