Многи праве ову грешку: Ево како да избјегнете задржавање на аеродрому

Аутор:АТВ редакција
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Аеродром "Никола Тесла" подсјетио је путнике да током летње сезоне посебно воде рачуна о начину паковања течности у ручном пртљагу.
Неправилно спаковани производи могу успорити контролу и продужити вријеме чекања на терминалу.
Све течности, гелови и аеросоли које путници носе са собом у кабину авиона морају се налазити у једној провидној кеси која се може затворити. Кеса не сме бити већа од 20 пута 20 центиметара, а њен укупни капацитет ограничен је на један литар.
Свако појединачно паковање течности мора имати највише 100 милилитара, без обзира на то колико се садржаја тренутно налази у бочици. Због тога се путницима препоручује да користе амбалажу са јасно назначеном запремином како би избјегли проблеме током прегледа.
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"Подсјетник за љетњу сезону: течности у ручном пртљагу. Ако носите течности, гелове или козметику у ручном пртљагу, обавезно их спакујте у провидну кесу која се може затворити (20x20 цм). Кеса не смије бити већа од 1 литра по путнику. Свака течност, гел или аеросол мора бити у паковању до 100 мл", наводи се у обавјештењу на званичном Инстаграм профилу аеодрома, преноси 92 Путовања.
"Важно: кесу је потребно извадити из ручног пртљага приликом безбједносне контроле и посебно је ставити на траку за скенирање, зато је држите при руци, а не дубоко у коферу. Користите оригинална паковања са јасно назначеном запремином, тако избјегавате непотребна питања на контроли", додаје се.
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