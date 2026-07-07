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Многи праве ову грешку: Ево како да избјегнете задржавање на аеродрому

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 13:59

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Путници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Аеродром "Никола Тесла" подсјетио је путнике да током летње сезоне посебно воде рачуна о начину паковања течности у ручном пртљагу.

Неправилно спаковани производи могу успорити контролу и продужити вријеме чекања на терминалу.

Све течности, гелови и аеросоли које путници носе са собом у кабину авиона морају се налазити у једној провидној кеси која се може затворити. Кеса не сме бити већа од 20 пута 20 центиметара, а њен укупни капацитет ограничен је на један литар.

Свако појединачно паковање течности мора имати највише 100 милилитара, без обзира на то колико се садржаја тренутно налази у бочици. Због тога се путницима препоручује да користе амбалажу са јасно назначеном запремином како би избјегли проблеме током прегледа.

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"Подсјетник за љетњу сезону: течности у ручном пртљагу. Ако носите течности, гелове или козметику у ручном пртљагу, обавезно их спакујте у провидну кесу која се може затворити (20x20 цм). Кеса не смије бити већа од 1 литра по путнику. Свака течност, гел или аеросол мора бити у паковању до 100 мл", наводи се у обавјештењу на званичном Инстаграм профилу аеодрома, преноси 92 Путовања.

"Важно: кесу је потребно извадити из ручног пртљага приликом безбједносне контроле и посебно је ставити на траку за скенирање, зато је држите при руци, а не дубоко у коферу. Користите оригинална паковања са јасно назначеном запремином, тако избјегавате непотребна питања на контроли", додаје се.

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Тагови :

Аеродром

правила

Ручни пртљаг

авион

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