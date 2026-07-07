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Од сутра поврат ПДВ-а на прву некретнину: Ево како до новог стана

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:50

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Фото: АТВ

Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине сутра ступа на снагу, када ће моћи да се поднесу и захтјеви за поврат ПДВ-а на куповину некретнине, речено је данас у Бањалуци на конференцији за новинаре представника Управе за индиректно опорезивање БиХ.

Из УИО су истакли да се захтјеви подносе према мјесту продавца некретнина, а у регионалним центрима УИО у Бањалуци, Сарајеву, Тузли и Мостару.

"Рок за подношење захтјева је до краја године, а право на поврат се односи на новоизграђене станове на које је плаћен ПДВ и који су укњижени на купце након 12. априла 2025. године", појаснили су из УИО.

Из Управе су додали да купац има право на поврат за површину до 40 метара квадратних уз додатних 15 метара квадратних по сваком члану породичног домаћинства, који не посједује некретнину.

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Тагови :

УИО БиХ

Поврат ПДВ-а за некретнину

Право на поврат ПДВ-а

Босна и Херцеговина

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