Стиже пакао са Атлантика: Издато хитно упозорење за ове земље

Аутор:АТВ редакција
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Нови, брутални топлотни талас већ се формира изнад Атлантика, а према званичним прогнозама, у Португалу и на југу Шпаније температуре ће ове седмице достићи паклених 43 степена Целзијуса.
Француска и земље Бенелукса већ се убрзано припремају за нови удар екстремних врућина, док се дијелови централне Азије увелико суочавају са температурама вишим од 40 степени, драматично је упозорио регионални директор Свјетске здравствене организације (СЗО) за Европу, др Ханс Хенри П. Клуге.
Због ове хитне и изузетно озбиљне ситуације, шеф СЗО за Европу сазвао је ванредни састанак на којем су учествовали представници 41 државе чланице, Европске комисије и организација цивилног друштва.
Присуство више од 130 учесника јасан је знак да државе екстремне врућине коначно почињу да третирају као јавноздравствену кризу и пријетњу по безбједност, а не само као уобичајену временску појаву.
„Одговори држава показали су стваран напредак, али и пропусте које више не можемо да приуштимо. Национални акциони планови за заштиту од екстремних врућина дословно спасавају животе. Земље које их имају реаговале су брзо и координисано“, истакао је Клуге.
Као позитивне примјере навео је:
Међутим, Клуге је упозорио на поражавајућу чињеницу и највећи пропуст у цијелој причи. Најалармантније је то што ни половина земаља европског региона уопште нема национални акциони план за заштиту здравља од екстремних врућина, преноси Индекс.хр.
Спора бирократија кочи здравствене службе
Многи људи и даље уопште не препознају да су лично угрожени, чак ни када је на снази црвени метеоаларм. Државе су пријавиле да им хронично недостају климатизована јавна склоништа.
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Посебан проблем представља спора бирократија – у појединим земљама проглашење топлотног таласа касни из процедуралних разлога, што озбиљно успорава и кочи реакцију здравствених служби на терену. Широм Европе корисници домова за старе, бескућници и социјално изоловани грађани и даље често остају ван домашаја помоћи.
Ипак, састанак је показао и важан позитиван помак – државе су коначно почеле да повезују службе за ванредне ситуације, урбанисте, као и министарства здравља и заштите животне средине.
„Сада дјелујемо на два фронта: морамо хитно да исправимо оно што није функционисало током претходних седмица прије него што стигне нови топлотни талас, али и да изградимо здравствене системе који ће дугорочно бити спремни за све чешће и интензивније екстремне врућине“, закључио је Клуге, напомињући да ће СЗО прикупити све научене лекције и учинити их доступним за све 53 државе чланице, преноси Нова.рс.
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