Мацановић огорчен због изборног резултата: Испрозивао мјештане Рибника

Аутор:АТВ редакција
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Драженка Мацановића, кандидата Покрета Сигурна Српска за Народну скупштину Републике Српске, заболио је изборни резултат те се огласио на друштвеним мрежама прозивајући људе јер нису гласали за њега.
Уложио је 10.000 КМ својих пара, двије године живота и, како каже, трпио полицију, судове и пријетње, а онда је у свом Рибнику добио - 35 гласова.
Мацановић је на нивоу цијеле изборне јединице освојио 304 гласа, од чега 35 у Рибнику.
"Не знам другачије него искрено и поштено. Двије године сам улагао своје вријеме, новац и живце. Подигао Шаховски клуб "Рибник" из пепела, организовао турнире, хуманитарне акције и послије 41 године позоришну представу у Рибнику. Због свега што сам радио и говорио вукао сам се по полицији и судовима, трпио пријетње и замало добио батине. У кампању сам уложио око 10.000 КМ – својих, поштено зарађених пара. И добио 35 гласова у свом Рибнику. Нећу лагати – боли", признаје Мацановић, наглашавајући да овдје није ријеч о функцији, него о подршци коју, за све наведено, није добио.
Мацановић је своју огорченост због резултата претворио у жестоку поруку упућену управо људима из средине у коју је, како рече, годинама радио и улагао.
"Предлажем вам да умјесто Христових икона и Његових Светитеља ставите у црквама по Рибнику слике новчаница од 50 КМ, 100 КМ и њима се клањајте, јер је новац ваш бог", рекао је Мацановић, који је своје обраћање завршио јеванђељским стихом, уз ознаку Матеј 23:37.
"Јерусалиме, Јерусалиме, који убијаш пророке и засипаш камењем послане теби, колико пута хтједох да скупим чеда твоја, као кокош што скупља пилиће своје под крила, и не хтједосте", написао је Мацановић.
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