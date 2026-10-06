Чистка или дисциплина: Шта се дешава у СДС-у?

Аутор:АТВ редакција
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Ћераћемо се још - одговор је то Љубише Петровића Бранку Блануши након што га је искључио из СДС-а.
С обзиром на то да се појавила информација да ће бити још искључивања из странке покушали смо добити одговоре и од лидера СДС-а, међутим на телефон се није јављао, нити одговарао на поруке, иако је обећао да ће нам дати изјаву након избора.
И не само то, бројним члановима СДС-а, које смо звали, забранио је да говоре за АТВ, мада су они то жељели. Међу именима за које се говори да ће бити смијењен је и Милан Миличевић. Градоначелник Теслића јасан - ауторитет се не гради чисткама, већ разговорима и одлукама страначких органа.
"Зато, професоре, повуците одлуку о искључењу Љубише Петровића и сазовите сједницу Главног одбора и Скупштине Српске демократске странке. Или да очекујемо нова искључења", додао је Миличевић.
Најгласнији су они који сматрају да је Блануша промашио тренутак и мету. Александра Пандуревић тврди да предсједник који је странку довео до историјски лошег резултата нема морални легитимитет да искључује једног од најпрепознатљивијих људи СДС-а.
"Циљ је да се уништи СДС у Бијељини, опет за рачун неких других политичких партија да се склони господин Љубиша Петровић..Са овако катастрофалним резултатом господин Блануша нема легитимитет да искључује никога; Једино што би било исправно и морално јесте да он поднесе оставку", рекла је члан Предсједништва СДС-а Александра Пандуревић.
Потпредсједник Српске демократске странке сматра да су мјере Бранка Блануше у реду . Огњен Бодирога јасно и гласно каже да је почело прочишћавање СДС-а и да је статут јасан, а ко га крши, према његовим ријечима, сноси посљедице, без изузетка. Они који су учествовали у оснивању државотворне странке углавном ћуте и посматрају са стране, међутим Милован Бјелица има шта за рећи. Његов став је да је посреди читаве збрке циљ да се опозиционе странке уједине. Сматра да нема оправдања за понашање Петровића, али да је Блануша исхитрено реаговао.
"Сигурно да је направио велики пропуст када је у питању странка господин Петровић са својим иступом и јавном подршком кандидату друге политичке организације, али не вјерујем да је то одмах сада за искључење, треба разговарати", казао је члан Главног одбора СДС-а Милован Бјелица.
Једно је сигурно - да садашњи СДС нема много сличности са странком из деведесетих која је била симбол окупљања.
"Овај СДС је најлошија и најтежа негација тог СДС-а и рекао бих да је он у опозицији са самим собом", рекао је политички аналитичар Драго Вуковић.
Блануша за сада не одустаје од одлуке о искључењу Петровића, нити показује намјеру да понуди оставку. Задовољан је изборним резултатом, односно поразом. С друге стране, све је више страначких гласова који траже одговорност за лош изборни резултат. Искључење Петровића, због јавне подршке Небојши Вукановићу упркос страначкој кандидатури Маринка Божовића, требало је да буде порука о дисциплини. Међутим, подијељена мишљења страначких функционера и оштра реторика наводе на много важније питање. Шта је и шта ће бити с СДС-ом?
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