Зељковић за АТВ: Побједа СНСД-а потврда одговорне и конзистентне политике

Аутор:Милена Грубор
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СНСД је апсолутни побједник избора не само у Републици Српској, већ и у БиХ, а грађани су на изборима јасно изабрали пут којим Српска треба да иде, поручио је гостујући у програму АТВ-а одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.
Он је нагласио да су резултати избора у највећем граду Српске јасан показатељ да су грађани видјели да се Бањалука не креће у добром смјеру под актуелном градском администрацијом, те да умјесто капиталних пројеката, озбиљне стратегије и рјешавања акутних проблема попут мањка мјеста у вртићима и саобраћајног колапса, гледају популизам, "шминкање" града и ријалити.
Зељковић је истакао да је побједа СНСД-а потврда одговорне и конзистентне политике коју предводи Милорад Додик, нарочито у изазовним временима кроз која је Република Српска пролазила.
"Ја бих прво искористио прилику да се захвалим свим грађанима Републике Српске што су изашли у недјељу на изборе, што су изабрали пут којим Република Српска треба да иде у наредном периоду, изабрали руководство, указали повјерење СНСД-у, указали повјерење Милораду Додику, изабрали га за предсједника, Жељку Цвијановић. Послије тих избора СНСД је апсолутни побједник избора, не само у Републици Српској, него и у Босни и Херцеговини. То је потврда добрих политика које СНСД води, прије свега предсједника Милорада Додика. Свједоци смо да је Република Српска прошла свашта у претходном периоду, али никада нисмо одступали од једне ствари, а то је да очувамо Републику Српску, и хвала им на томе", поручио је Зељковић.
Говорећи о ситуацији у Бањалуци, Зељковић се осврнуо на изборне резултате у граду, истичући драстичан пад подршке опозицији у односу на ранији период.
Република Српска
Цвијановићева далеко испред осталих кандидата
"Што се тиче Бањалуке, ја сам одборник двије године и много пута смо причали о самом стању у граду. Мени је жао када причамо о таквим стварима, испадне да само критикујемо градоначелника, али је реалност таква каква јесте", навео је Зељковић.
Он је подвукао да СНСД наставља одговорну политику и да ће главни фокус и даље бити директан разговор са грађанима и рјешавање њихових мука, док је сву одговорност за застоје у граду адресовао на градоначелника Драшка Станивуковића.
"Ми настављамо да радимо оно што смо радили и у претходном периоду. Захвални смо на подршци, али смо се исто тако одговорно понашали. Ми ћемо наставити, прије свега у Бањалуци, да слушамо грађане. То је нешто што радимо све ове године да њихове проблеме покушамо да ријешимо. Грађани су мало збуњени у Бањалуци. Многе ствари криве СНСД зато што имамо скупштинску већину, али истина је да сву извршну власт у граду има градоначелник господин Станивуковић. Све оне ствари и одлуке које ми донесемо у Скупштини опет дођу до тога да ли ће господин Станивуковић да их спроведе или неће. Много је проблема у Бањалуци. Причали смо о вртићима, то ми је најболнија тема да преко 2.500 дјеце нема мјесто у вртићима. О низу комуналних и инфраструктурних проблема да не причамо. Умјесто најављиване саобраћајне револуције, добили смо саобраћајни колапс. Нажалост, Бањалуци недостају капитални пројекти који ће омогућити да град настави да се развија. Град није шеталиште, град није парк, град није споменик на кружном току. Све су то лијепе ствари, али град тражи озбиљна системска рјешења", истакао је он.
Зељковић сматра да је крајње вријеме да се градоначелник посвети послу за који је изабран, умјесто политичких амбиција и трошења времена на кампање.
"Оно што је по мени кључно јесте да је позиција градоначелника најодговорнија за све што се дешава у граду. Мени је драго да Бањалука послије ових избора коначно добија градоначелника у пуном капацитету. Свједоци смо да је уназад годину и по дана сам Станивуковић прво оснивао неки свој покрет, па је изгубио вријеме да буде кандидат за предсједника, ту је трку изгубио, па је био кандидат за премијера – и ту је трку изгубио. Сад је коначно вријеме да се врати и да ради посао за који је легитимно изабран прије двије године. Да бисте водили један озбиљан град, морате имати визију, морате знати шта су приоритети и морате имати људе који су способни да све то спроведу", казао је Зељковић.
Одборник СНСД-а је подсјетио да је скупштинска већина омогућила реализацију важних пројеката, али да опструкције градске администрације коче оне најважније, попут изградње нових вртића.
"Не могу да кажем да ништа не ваља, ријешили смо питање воде за дијелове града, али управо захваљујући Скупштини града и скупштинској већини предвођеној СНСД-ом која је обезбиједила средства да се изгради нова водоводна мрежа за Туњице, која је пуштена у рад прије неколико мјесеци. Захваљујући Скупштини града обезбијеђена су и средства за рјешавање имовинско-правних односа за мост у Доцу, што је један од кључних капиталних пројеката. Не би било срећнијег човјека од мене да у наредне двије године ријешимо питање вртића. Ми већ двије године имамо спремно и обезбијеђено 15 милиона марака од институција Републике Српске, тачније Владе и Кабинета предсједника, да се изгради пет нових вртића на подручју Бањалуке. Једини кочничар у томе била је актуелна градска администрација јер нису жељели да ураде свој дио посла и обезбиједе локације. Само 'шминкање' града је у реду, али постоје акутни проблеми. На само 500 метара од центра града, у насељу Побрђе, људи немају основне услове за живот клизишта пријете кућама, немају канализацију. Иако је СНСД у Скупштини обезбиједио средства да се уради канализација на Побрђу, то још увијек није актуелизовано од стране Града", упозорио је Зељковић.
Нагласио је да су институције Републике Српске биле и остале највећи ослонац развоја Бањалуке.
"Заиста дугујемо захвалност институцијама Владе Републике Српске која је константно присутна у Бањалуци. Без обзира што градоначелник долази из друге политичке опције, ми смо показали политичку одговорност да улажемо у сваки дио Српске, а посебно у Бањалуку. Бањалука је посебно мјесто за СНСД. Захваљујући СНСД-у и Милораду Додику, Бањалука је постала главни град, а потом и административни и финансијски центар Републике Српске. Влада и институције су учествовале са 70-80% у изградњи споменика палим борцима. Финансирале су мост у Чесми преко 'Путева Српске', кружне раскрснице, Терме Бања Лука, улагања у спорт, Клинички центар и комплетан здравствени сектор. Све велике и капиталне инвестиције подржале су институције Српске. Сигуран сам да ћемо са новом Владом наставити тај позитиван тренд. Након моста у Чесми, већ смо ушли у фазу пројектовања заобилазнице око Бањалуке која ће растеретити најоптерећенији дио према Старчевици, а ради се и пројекат обилазнице од Чесме према Врбањи", најавио је Зељковић.
Коментаришући саобраћајни колапс и комуналне проблеме у граду, Зељковић је закључио да се градска власт умјесто струком води само сликом за друштвене мреже.
"Најављивали су саобраћајну револуцију, а добили смо колапс. Најављивали су електричне аутобусе и трамваје, па немамо ништа од тога. Жао ми је што је Бањалука претворена у позоришну представу и ријалити програм, гдје је очигледно најбитније само поставити лијепу слику на Инстаграм. Стручњаци и саобраћајни техничари су јасно рекли да је управо оваква промјена у центру града изазвала проблеме. Град мора да да слободу стручним људима у Градској управи, а не да градоначелник сам доноси све одлуке. Наша порука 'Враћамо Бањалуку' значи наставак континуитета добрих политика и подршке институција. Више пута сам позивао градоначелника да сједнемо сви заједно, попишемо свих 110 проблема које град има и одредимо приоритете, али одговор никада нисмо добили. Приоритет морају бити вртићи – већ покрећемо иницијативе за локације на Клиничком центру, захваљујући Николи Шоботу, као и у Кампусу. Поред тога, морамо се посветити чистоћи и екологији. Контејнери су препуни, квалитет ваздуха зими је алармантан, а Град већ 10 мјесеци није урадио ништа по том питању. Градоначелник за себе каже да је мађионичар, али магични штапић нема. Као што су љети људи остајали без воде, зими нас чекају хладни радијатори. С наше стране постоји добра воља за разговор и рјешавање проблема, а са друге стране и даље чекамо одговоре", закључио је Богољуб Зељковић у разговору за АТВ.
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