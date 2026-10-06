БиХ иде десно: Ресет на концепт два ентитета и три конститутивна народа

Аутор:Андреа Јаглица
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СНСД, СДА и ХДЗ БиХ – Босна и Херцеговина иде десно и, ма колико јаукали манипулатори који деценијама у БиХ држе предавање о грађанском друштву којим маскирају унитаристичке афинитете, јасно десно у БиХ значи ресет на концепт да се БиХ састоји из два ентетита и три конститутивна народа.
СНСД, СДА и ХДЗ једина је логика за састављање власти на нивоу Босне и Херцеговине на основу пребројане воље народа. Лидера странке која је своју апсолутну побједу на изборима прогласила сат и по након затварања бирачких мјеста, иако је сигурно добро знао ко је побједник с друге стране међуентитетске линије, те ноћи нису занимали бројеви с друге стране – само суштина.
"Ово мијења много штошта. Ово редефинише политичке односе у Босни и Херцеговини, у Босни и Херцеговини која је скрнавила Дејтонски споразум. Једина шанса видимо да се вратимо на изворни Дејтонски споразум, ако још увијек хоће", рекао је предсједник Савеза независних социјалдемократа Милорад Додик.
Дејтонски мировни споразум и Устав БиХ су црвена линија преко које неће ни СДА – неупућен би могао помислити да СНСД и СДА дијеле исту визију Босне и Херцеговине. Али нешто много прагматичније игра кључну улогу у потенцијалу заједничке власти.
"На извјестан начин, ми смо дионичарско друштво. Свак има контролни пакет нечега и без њега не можете. Ми нећемо, наравно, правити власт с оним с којим не можемо да доносимо законе, да функционално успоставимо Вијеће министара, Федералну владу и слично. Радићемо с онима који имају довољно руку и у Представничком дому и у Дому народа", навео је предсједник Странке демократске акције Бакир Изетбеговић.
Реалполитика блиска је и Хрватима у БиХ. Њихове коалиционе тежње одавно нису тајна, посебно на крилима невјероватне околности да поново имају члана Предсједништва.
"Пристојно је да као предсједник странке да честитам побједницима и унутар бошњачког политичког простора, као и представника Републике Српске. Све је то оно што је нас красило протекло вријеме. Неки су замјерали што коалицијски капацитет градимо већ четири године – с једном, другом или петом политичком опцијом на политичкој сцени у Босни и Херцеговини, али озбиљна, одговорна политика мора на тај начин размишљати", истакао је предсједник Хрватске демократске заједнице БиХ Драган Човић.
Најгласнији у покушају да развале једину природну коалицију на нивоу БиХ су они који би да сами одлучују у име сва три народа, али немају капацитет да представљају ни тај један народ којем припадају. Послије дебакла на изборима преостало им је да се удварају Бакиру Изетбеговићу.
"Ми никада у власт, од власти да би задржали неку фотељу, то не. Избацивање СНСД-а је пројекат који захтјева ширу платформу. Подржаћемо ту СДА-ову или неку ширу већину уколико то буде пут да се може избацити СНСД из власти. Подржати? Ма, подржати. Не морамо добити ниједну позицију. Број један приоритет је не може СНСД бити власт", казао је предсједник НиП Елмедин Конаковић.
Након што није успио да убиједи грађане у Федерацији, Елмедин Конаковић би сад да убјеђује сина Алије Изетбеговића колико мрзи Милорада Додика и СНСД. А Бакир Изетбеговић, колико год да су му Бошњаци на избору члана Предсједништва показали да им можда не дјелује достојан, није адреса за такмичење у бивању муслиман. Још горе по Конаковића, почистио га је на изборима и зна да рачуна.
Добио је лидер СДА одмах у изборној ноћи и директно новинарско питање, постављено тако да га је срамота али неопходно поновити. Питали су га колико је лоше што је СНСД добио оволико гласова и да ли је икако могуће избјећи СНСД. Наравно да је лоше, каже Изетбеговић, али...
"Видјећемо. Ставићемо то на оловку сутра. Вјероватно неће бити могуће, јер као што рекох, и они су сувласници тих влада. Не би рекао да ће то бити могуће. Радите с оним који су побједници, је ли, који имају контролне пакете. Ми смо једни од тих који имају контролни пакет, вјероватно СНСД и ХДЗ, па ћемо онда видјети шта даље и како", додао је Изетбеговић.
Постоји математичка рачуница у којој нема контролног пакета од 4 делегата у клубу народа у Дому народа БиХ о којем говори Бакир Изетбеговић. Али политичка математика није само она садржана у Изборном закону и упуствима за избор делегата.
Математика у Предсједништву БиХ је таква да ће у њему сљедеће четири године сједити три припадника конститутивних народа које су бирала три народа у БиХ.
"Желим да наш рад у сљедеће четири године како институције Босне и Херцеговине могу другачије, да не буде главна тема је ли 2:1 или 1:2 него да наше одлуке буду такве у којима се међусобно поштујемо и да наше одлуке буду одраз оног корака који желимо напријед за Босну и Херцеговину", истакла је новоизабрани хрватски члан Предсједништва БиХ Дарјана Филиповић.
Денис Бећировић, неприкосновени али усамљени побједник грађанске опције у БиХ, већ је почео да припрема терен за нова правдања зашто није испунио обећања о Босни која до сада није успио да испуни ни док је Жељко Комшић сједио у Предсједништву.
"Према ономе што сам ја чуо, чланица Предсједништва БиХ сада из ХДЗ-а је јавно обећала да жели да Босна и Херцеговина иде у НАТО савез. Ако је то тако као што говори, то је 2:1 за НАТО савез у Предсједништву. Јавно говори да жели у Европску унију, онда је то 2:1 за снаге у Предсједништву које желе у Европску унију", тврди бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић.
Није тајна да Хрвати желе у Европску унију и НАТО, али има нешто што можда желе далеко више – за почетак, изборну јединицу која би им гарантовала да више никад неће морати да стријепе од тога да ли ће у Предсједништву БиХ послије сваких избора сједити хрватски члан којег је бирао хрватски народ. Не желим да неко схвата да сада имамо 2:1, поручује Милорад Додик, али поставља питање.
"Како су се сада сјетили те приче 2:1. Шта је било свих ових година – и кад сам ја био члан Предсједништва и Жељка кад је била. Стално је било 2:1", додао је Додик.
Жељка Цвијановић не оглашава се по питању новог односа снага у Предсједништву БиХ. А и зашто би – с близу 300 хиљада гласова на изборима у недјељу, добила је сигнал да Срби у Републици Српској имају пуно повјерење у оно што ради.
"Могу да обећам да никад нећу издати интересе Републике Српске и да ћу увијек имати на уму потребу и интерес сваког нашег човјека који живи овдје. Дакле, то није само обећање – мислим да оно што смо радили до сада нас препоручује и показује како ћемо радити у наредном периоду", казала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Дежурни душебрижници за будућност Босне и Херцеговине одмах су поскакали да констатују како власт СНСД-а, СДА и ХДЗ-а БиХ значи опасност од блокада и могућност да се у БиХ сљедеће четири године не дешава ништа битно. И тај сценарио је опција, али такав однос снага легитимних представника три конститутивна народа брзо ће показати да ли је у актуелном унутрашњем и глобалном политичком тренутку, и у једној верзији Босна и Херцеговина могућа држава.
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