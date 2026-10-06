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Кошарац: Два напрема један у Предсједништву БиХ за Сарајево значи крај БиХ

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06.10.2026 19:44

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Два напрема један у Предсједништву БиХ за Сарајево значи крај БиХ, што можда није лоше, рекао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.

"Други тумаче да такав омјер снага значи могући повратак Дејтону. Нема грађанске БиХ", написао је Кошарац на Иксу.

Према прелиминарним резултатима, Предсједништво БиХ у наредне четири године чиниће српски члан Жељка Цвијановић, Даријана Филиповић у име хрватског народа и Денис Бећировић као бошњачки члан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Предсједништво БиХ

Босна и Херцеговина

Сарајево

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Кошарац: Два напрема један у Предсједништву БиХ за Сарајево значи крај БиХ

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