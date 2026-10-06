Кошарац: Два напрема један у Предсједништву БиХ за Сарајево значи крај БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Два напрема један у Предсједништву БиХ за Сарајево значи крај БиХ, што можда није лоше, рекао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
"Други тумаче да такав омјер снага значи могући повратак Дејтону. Нема грађанске БиХ", написао је Кошарац на Иксу.
Према прелиминарним резултатима, Предсједништво БиХ у наредне четири године чиниће српски члан Жељка Цвијановић, Даријана Филиповић у име хрватског народа и Денис Бећировић као бошњачки члан.
Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH, što možda i nije loše. Drugi tumače da takav omjer snaga znači mogući povratak Dejtonu. Nema građanske BiH.— Staša Košarac (@StasaKosarac) October 6, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
11
20
08
19
53
19
53
19
44
Тренутно на програму