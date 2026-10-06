Агенција за лијекове БиХ: Није било пријављених нежељених реакција на "BCG" вакцину

Аутор:АТВ редакција
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У БиХ од 2020. године до данас није било пријављених сумњи у нежељене реакције на "BCG" вакцину бугарског произвођача BB-NCIPD, саопштено је из Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ.
Након што је у Хрватској обустављена дистрибуција и примјена "BCG" вакцине из Бугарске, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ предузела је потребне радње с циљем прикупљања релевантних информација.
Из Агенције наводе да је током ове године остварен интервентни увоз "BCG" вакцине, чије су све серије биле предмет посебне контроле квалитета.
"Квалитет увезених вакцина је био задовољавајући", истичу из Агенције и додају да настављају да прате актуелна дешавања, те да ће стручна и шира јавност бити благовремено обавијештене о евентуалним новинама.
Република Српска
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Из Агенције наводе да је препорука за родитеље и педијатре да код дјетета без симптома нису потребне посебне мјере.
"Ако се појаве симптоми који могу упућивати на osteitis/osteomijelitis, дијете треба прегледати педијатар који ће процијенити потребу за даљом обрадом", додаје се у саопштењу.
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