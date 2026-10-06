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Мотоциклиста повријеђен у судару са два возила код Бањалуке

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06.10.2026 14:55

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Мотоциклиста повријеђен у судару са два возила код Бањалуке

У саобраћајној несрећи која се догодила у Гламочанима код Бањалуке повријеђен је мотоциклиста, потврђено је за АТВ.

У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила око 14.20 часова на старом путу Бањалука – Градишка.

”У незгоди су учествовали мотоцикл и два аутомобила. Мотоциклиста је задобио тјелесне повреде”, наводе у ПУ Бањалука.

Због незгоде саобраћај на овом дијелу пута је обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

судар

повријеђен мотоциклиста

Лакташи

Бањалука

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