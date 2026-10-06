Мотоциклиста повријеђен у судару са два возила код Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У саобраћајној несрећи која се догодила у Гламочанима код Бањалуке повријеђен је мотоциклиста, потврђено је за АТВ.
У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила око 14.20 часова на старом путу Бањалука – Градишка.
”У незгоди су учествовали мотоцикл и два аутомобила. Мотоциклиста је задобио тјелесне повреде”, наводе у ПУ Бањалука.
Због незгоде саобраћај на овом дијелу пута је обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
21
17
19
17
10
17
02
17
01
Тренутно на програму