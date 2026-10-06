Мотоциклиста повријеђен у судару са два возила код Бањалуке

У саобраћајној несрећи која се догодила у Гламочанима код Бањалуке повријеђен је мотоциклиста, потврђено је за АТВ.

У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила око 14.20 часова на старом путу Бањалука – Градишка. ”У незгоди су учествовали мотоцикл и два аутомобила. Мотоциклиста је задобио тјелесне повреде”, наводе у ПУ Бањалука. Због незгоде саобраћај на овом дијелу пута је обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

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