Logo

Оптужен Требињац: Брзом поштом слао пушку, она опалила и погодила радника

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 12:46

Коментари:

0
Оптужен Требињац: Брзом поштом слао пушку, она опалила и погодила радника

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Д.П. (23) из тог града јер је брзом поштом слао ваздушну пушку, с метком у цијеви, која је приликом помјерања опалила и ранила поштара С.Н. у ногу.

Оптужницом Д.П. је на терет стављено да је, из нехата, починио кривично дјело изазивање опште опасности за које је запријећена новчана или казна до три године затвора.

У оптужници се наводи да је Д.П. 30. јула прошле године у Поштанском центру Требиње на шалтеру предао картонску кутију, у којој се налазило ваздушна пушка, која је претходно била омотана мајицом и поткошуљом. Пушку је купио неколико дана раније, али се жалио да је неисправна и желио је да је врати продавцу.

vazdusna puska pixabay ilustracija

Хроника

Покварену ваздушну пушку слао поштом, она опалила и ранила радника

”Осумњичени је у цијеви оставио дијаболу (пројектил), иако је знао да се ради о пушци и није предузео мјере да спријечи опаљење. Иако је било реално очекивати помјерање и претовар пошиљку је упутио преко ”Брзе поште” Пошта Српске”, наводи се у оптужници.

Пакет је послат ка Горажду и пушка је стигла у Поштански центар у мјесту Брод на Дрини, у општини Фоча.

”Приликом претовара и разврставања пошиљки, а након помјерања спорног пакета дошло је до опаљења ваздушне пушке која се у њему налазила. Том приликом радник ”Брзе поште” С.Н., је дијаболом погођен у скочни зглоб лијеве ноге и задобио лаку повреду”, наводи се у оптужници.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ваздушна пушка

Фоча

брза пошта

Коментари (0)

Више из рубрике

лисице на рукама

Хроника

Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола

1 ч

0
Привођење у Требињу

Хроника

Огласила се требињска полиција о великој акцији

3 ч

0
Привођење у Требињу

Хроника

Детаљи акције у Требињу: Пронађени дрога и оружје, више особа приведено

4 ч

0
У Бањалуци је дошло да саобраћајне незгоде у Бањалуци гдје је аутомобил ударио бициклисту.

Хроника

Саобраћајна незгода у Бањалуци, аутомобил ударио бициклисту

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Недјеља дјетета: Подршка за дјецу и породице широм Српске

13

52

Чола објавио нови албум, а сада спрема концерте: Први би могао бити у овом граду

13

45

Успостављен саобраћај преко Раче

13

41

Обустава примјене вакцине против туберкулозе у Српској

13

37

Украдено умјетничко дјело Салвадора Далија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима