Оптужен Требињац: Брзом поштом слао пушку, она опалила и погодила радника

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Д.П. (23) из тог града јер је брзом поштом слао ваздушну пушку, с метком у цијеви, која је приликом помјерања опалила и ранила поштара С.Н. у ногу.
Оптужницом Д.П. је на терет стављено да је, из нехата, починио кривично дјело изазивање опште опасности за које је запријећена новчана или казна до три године затвора.
У оптужници се наводи да је Д.П. 30. јула прошле године у Поштанском центру Требиње на шалтеру предао картонску кутију, у којој се налазило ваздушна пушка, која је претходно била омотана мајицом и поткошуљом. Пушку је купио неколико дана раније, али се жалио да је неисправна и желио је да је врати продавцу.
Хроника
Покварену ваздушну пушку слао поштом, она опалила и ранила радника
”Осумњичени је у цијеви оставио дијаболу (пројектил), иако је знао да се ради о пушци и није предузео мјере да спријечи опаљење. Иако је било реално очекивати помјерање и претовар пошиљку је упутио преко ”Брзе поште” Пошта Српске”, наводи се у оптужници.
Пакет је послат ка Горажду и пушка је стигла у Поштански центар у мјесту Брод на Дрини, у општини Фоча.
”Приликом претовара и разврставања пошиљки, а након помјерања спорног пакета дошло је до опаљења ваздушне пушке која се у њему налазила. Том приликом радник ”Брзе поште” С.Н., је дијаболом погођен у скочни зглоб лијеве ноге и задобио лаку повреду”, наводи се у оптужници.
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