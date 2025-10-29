Logo

Покварену ваздушну пушку слао поштом, она опалила и ранила радника

Огњен Матавуљ

29.10.2025

10:34

Покварену ваздушну пушку слао поштом, она опалила и ранила радника

Радник ”Пошта Српске” Н.С. из Фоче рањен је у ногу дијаболом из ваздушне пушке, која се налазила у једном од пакета, које поштом слао Д.П. из Требиња.

Како сазнаје АТВ радник пошта је помјерао пакете када је пушка сама опалила будући да се дијабола налазила у цијеви. Због свега ПУ Фоча је против Д.П. из Требиња поднијела кривичну пријаву.

Према незваничним информацијама Д.П. из Требиња је недавно купио спорну ваздушну пушку. Међутим, наводно је била неисправна, што је рекламирао, те је јуче отишао у пошту да пушку врати пошиљаоцу.

У ПУ Фоча наводе да је против Д.П. поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Требињу због сумње да је починио кривично дјело изазивање опште опасности.

”Д.П. се сумњичи да је изазвао опасност по живот људи пуцањем из ватреног оружја и то на начин што је у просторијама поштанског центра у Фочи приликом претовара пошиљки дошло до опаљења из ваздушне пушке, коју је осумњичени послао поштанским саобраћајем. Том приликом је Н.С. из Фоче, запослен у ”Пошти Српске” у Фочи заодбио повреде ноге”, саопштила је полиција.

vazdušna puška

Фоча

pošta

