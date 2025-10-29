Logo

Нагло кретао аутом па завршио у лисицама

АТВ

29.10.2025

10:33

Паљење гума
Фото: Pexels / Photo by Chris F

Прњаворчанин М.П. ухапшен је синоћ у овом граду након што је шкрипао гумама аутомобила.

Он је у лисицама завршио због прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

"Наведено лице је у Прњавору око 23,35 часова нагло стартовало возило, којом приликом је проузроковало шкрипу погонских точкова", кажу у полицији.

УКЦ-БЛ-26092025

Хроника

Туча у бањалучкој кладионици: Једно ухапшено, једно на УКЦ-у

Додају да је испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је 1,81 г/кг алкохола у организму.

хапшење

Прњавор

