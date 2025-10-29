Нагло кретао аутом па завршио у лисицама

Извор:
Прњаворчанин М.П. ухапшен је синоћ у овом граду након што је шкрипао гумама аутомобила.
Он је у лисицама завршио због прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
"Наведено лице је у Прњавору око 23,35 часова нагло стартовало возило, којом приликом је проузроковало шкрипу погонских точкова", кажу у полицији.
Додају да је испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је 1,81 г/кг алкохола у организму.
