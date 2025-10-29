Logo

Туча у бањалучкој кладионици: Једно ухапшено, једно на УКЦ-у

Аутор:

Стеван Лулић

29.10.2025

10:25

Коментари:

0
Туча у бањалучкој кладионици: Једно ухапшено, једно на УКЦ-у
Фото: АТВ

Д.П. из Челинца ухапшен је јуче у Бањалуци након туче у једној бањалучкој кладионици, након које је једна особа завршила на УКЦ-у Републике Српске.

Д.П. се сумњичи да је око 20,40 часова у спортској кладионици у Бањалуци након вербалне расправе физички напао мушкарца, нанијевши му тјелесне повреде.

лифт

Хроника

Трагедија у Тузли: Лифт усмртио мушкарца у тржном центру

Повријеђеном мушкарцу указана је љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске.

"Испитивањем на присуство алкохола код лица Д.П. утврђено је присуство од 2,83 промила алкохола у организму", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Подијели:

Тагови:

Туча

sukob

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Запад у кризу, учесници Минска као антифашисти

Свијет

Захарова: Запад у кризу, учесници Минска као антифашисти

48 мин

0
Дебевец и Мехмедагић одбили да се изјасне о кривици

БиХ

Дебевец и Мехмедагић одбили да се изјасне о кривици

51 мин

0
У претресу куће и окућнице пронађена велика количина цигарета и дувана

Хроника

У претресу куће и окућнице пронађена велика количина цигарета и дувана

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва поручује Литванији: То би била провокација

1 ч

0

Више из рубрике

Трагедија у Тузли: Лифт усмртио мушкарца у тржном центру

Хроника

Трагедија у Тузли: Лифт усмртио мушкарца у тржном центру

52 мин

0
У претресу куће и окућнице пронађена велика количина цигарета и дувана

Хроника

У претресу куће и окућнице пронађена велика количина цигарета и дувана

1 ч

0
Тренер Партизана се огласио о несрећи: Изгубили смо једног малог шампиона

Хроника

Тренер Партизана се огласио о несрећи: Изгубили смо једног малог шампиона

1 ч

0
Аутомобил подлетио под воз код Модриче

Хроника

Аутомобил подлетио под воз код Модриче

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Гради се највећа шопинг зона у БиХ

11

06

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

11

02

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

11

02

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

10

57

Познати идентитети полицајаца ухапшених у БиХ због подвођења дјевојчица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner