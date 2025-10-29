Туча у бањалучкој кладионици: Једно ухапшено, једно на УКЦ-у

Аутор:Стеван Лулић
29.10.2025
10:25
Д.П. из Челинца ухапшен је јуче у Бањалуци након туче у једној бањалучкој кладионици, након које је једна особа завршила на УКЦ-у Републике Српске.
Д.П. се сумњичи да је око 20,40 часова у спортској кладионици у Бањалуци након вербалне расправе физички напао мушкарца, нанијевши му тјелесне повреде.
Повријеђеном мушкарцу указана је љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске.
"Испитивањем на присуство алкохола код лица Д.П. утврђено је присуство од 2,83 промила алкохола у организму", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
