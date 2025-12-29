Ово су званично нерадни дани у Српској

Извор:
СРНА
29.12.2025
10:40
Нерадни дани у Републици Српској биће 1, 2, 6. и 7, те 9. јануар, ради обиљежавања новогодишњих и божићних празника, те Дана Републике, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе Српске.
Нерадни дани 1, 2. и 9. јануар одређени су у складу са Законом о празницима Републике Српске, Законом о Дану Републике Српске и одлуком о начину обиљежавања и празновања Дана Републике Српске.
У дане празника не раде републички органи и организације, органи и јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и остале организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.
За вријеме божићних празника, 6. и 7. јануара, вјерници православне вјероисповијести имају право на плаћени изостанак са радног мјеста.
