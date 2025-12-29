Logo
Ово су званично нерадни дани у Српској

Извор:

СРНА

29.12.2025

10:40

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Нерадни дани у Републици Српској биће 1, 2, 6. и 7, те 9. јануар, ради обиљежавања новогодишњих и божићних празника, те Дана Републике, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе Српске.

Нерадни дани 1, 2. и 9. јануар одређени су у складу са Законом о празницима Републике Српске, Законом о Дану Републике Српске и одлуком о начину обиљежавања и празновања Дана Републике Српске.

Eko toplana

Бања Лука

Еко топлане: Саниран квар, кренула испорука топлотне енергије

У дане празника не раде републички органи и организације, органи и јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и остале организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

За вријеме божићних празника, 6. и 7. јануара, вјерници православне вјероисповијести имају право на плаћени изостанак са радног мјеста.

Таг:

neradni dani

Коментари (0)
