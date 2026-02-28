Медији: Вјерује се да је Хамнеи убијен

Извор:
Агенције
28.02.2026
20:54
Коментари:0
Израелски званичници сматрају да је врховни вођа ајатолах Али Хамнеи вјероватно убијен у војним ударима, преноси портал "Тајмс оф Израел".
У првом таласу израелских војних удара јутрос су гађане локације око 30 кључних званичника иранског режима и војних команданата, на челу са Хамнеијем, преносе израелски медији.
"Канал 12" преноси да је Израел, након координације са Сједињеним Државама, бацио око 30 бомби на Хамнеијев комплекс и да је ајатолах био под земљом на тој локацији, али не у једном од два најдубља бункера, до којих су могле да продру само америчке бомбе.
У извјештају се тврди да је убијен Хамнеијев војни секретар, као и да има жртава међу члановима Хамнеијеве породице.
Сателитски снимци су показали да је комплекс највећим дијелом уништен.
