Медији: Вјерује се да је Хамнеи убијен

Извор:

Агенције

28.02.2026

20:54

Коментари:

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана
Фото: Tanjug/AP

Израелски званичници сматрају да је врховни вођа ајатолах Али Хамнеи вјероватно убијен у војним ударима, преноси портал "Тајмс оф Израел".

У првом таласу израелских војних удара јутрос су гађане локације око 30 кључних званичника иранског режима и војних команданата, на челу са Хамнеијем, преносе израелски медији.

"Канал 12" преноси да је Израел, након координације са Сједињеним Државама, бацио око 30 бомби на Хамнеијев комплекс и да је ајатолах био под земљом на тој локацији, али не у једном од два најдубља бункера, до којих су могле да продру само америчке бомбе.

У извјештају се тврди да је убијен Хамнеијев војни секретар, као и да има жртава међу члановима Хамнеијеве породице.

Сателитски снимци су показали да је комплекс највећим дијелом уништен.

Али Хамнеи

Иран

Израел Иран

Иран вијести

