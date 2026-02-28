Logo
Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

Стеван Лулић

28.02.2026

17:00

Палма Џумејра у пламену
Из Дубаија сваког тренутка пристижу језиви снимци ракетних напада, након што Израел и САД бомбардовали Иран.

Министарство одбране Уједињених Арапских Емирата објавило је да је пресрело нови талас иранских ракета које су биле усмјерене према УАЕ.

Ипак, нису успјели да спријече све ракете да погоде своје циљеве.

Као што се може видјети на застрашујућим снимцима на друштвеним мрежама, једна ракета погодила је Палму Џумејру, чувено острво у Дубаију.

Експлозије у више дијелова града

У Дубаију су се чуле експлозије у неколико дијелова града, а према првим информацијама, могуће је да су оне узроковане пресретнутим ракетама, преноси "Ал Џазира".

16:55

Позната Српкиња се јавила из Дубаија

Позната Српкиња се јавила из Дубаија. Њено драматично обраћање погледајте у наставку.

Напад на Дубаи

Свијет

Позната Српкиња из Дубаија: Абу Даби гори, лете ракете изнад глава

На снимцима на друштвеним мрежама види се како куља дим из Палме Џумејре.

Палма Џумејра је једно од најпрепознатљивијих вештачких острва на свијету, изграђено у облику палме које се протеже у Персијски залив.

Овај луксузни комплекс познат је по ексклузивним хотелима, приватним вилама и спектакуларним погледима на море и панораму Дубаија.

На острву се налази и чувени хотел Атлантис Д Палм, који је постао симбол раскоши и једна од главних туристичких атракција. Палма Џумејра данас представља спој инжењерског подвига и престижа, привлачећи посјетиоце из цијелог свијета.

