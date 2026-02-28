Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

Аутор:Стеван Лулић
Из Дубаија сваког тренутка пристижу језиви снимци ракетних напада, након што Израел и САД бомбардовали Иран.
Министарство одбране Уједињених Арапских Емирата објавило је да је пресрело нови талас иранских ракета које су биле усмјерене према УАЕ.
🚨🇮🇷🇦🇪 Palm Jumeirah, Dubai just got hit.— Chronicle (@MHChronicle) February 28, 2026
One of the most recognizable man-made structures on earth. Luxury hotels. Thousands of residents. Global icon.
pic.twitter.com/rqnLbCdfhD
Ипак, нису успјели да спријече све ракете да погоде своје циљеве.
Као што се може видјети на застрашујућим снимцима на друштвеним мрежама, једна ракета погодила је Палму Џумејру, чувено острво у Дубаију.
У Дубаију су се чуле експлозије у неколико дијелова града, а према првим информацијама, могуће је да су оне узроковане пресретнутим ракетама, преноси "Ал Џазира".
Свијет
Позната Српкиња из Дубаија: Абу Даби гори, лете ракете изнад глава
На снимцима на друштвеним мрежама види се како куља дим из Палме Џумејре.
Un misil iraní impactó en un barrio exclusivo de Dubái.— López Mejía Rafael (@CONSOCIAL) February 28, 2026
Se encuentra en la isla Palm Jumeirah y es conocido por sus populares hoteles turísticos. pic.twitter.com/KYwYjVU9Ku
Палма Џумејра је једно од најпрепознатљивијих вештачких острва на свијету, изграђено у облику палме које се протеже у Персијски залив.
Овај луксузни комплекс познат је по ексклузивним хотелима, приватним вилама и спектакуларним погледима на море и панораму Дубаија.
На острву се налази и чувени хотел Атлантис Д Палм, који је постао симбол раскоши и једна од главних туристичких атракција. Палма Џумејра данас представља спој инжењерског подвига и престижа, привлачећи посјетиоце из цијелог свијета.
🚨 JUST IN — UAE:— Global Affairs 24 (@GlobalAffair24) February 28, 2026
Reports claim a missile struck a hotel in Palm Jumeirah, Dubai.#الحرب_العالمية_الثالثة #savas #طهران #saldiri #Tehran pic.twitter.com/onp8pxTJjK
