Kаран: 1. март доказ да је БиХ располућена

Извор:

СРНА

28.02.2026

18:26

Коментари:

1
Синиша Каран
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је за Срну да за српски народ и Републику Српску 1. март није, нити ће икада бити празник, него симбол почетка трагичних сукоба и страдања у БиХ.

"Тог дана на Башчаршији је пала и невина крв српског свата Николе Гардовића, и та историјска чињеница обавезује нас да не пристајемо на наметања и прекрајање историје. Историјски потврђене чињенице морамо увијек изнова понављати да нам се не би поновила страдања", истакао је Каран.

С обзиром на то да се 1. март обиљежава у половини БиХ, рекао је предсједник Српске, то само доказује да је БиХ остала располућена и заувијек подијељена.

"Тај дан је само круцијални показатељ да би српски народ био прегласаван и даље у будућности да се није ослонио на сопствену снагу и жељу за слободом која је крунисана Републиком Српском. Српско национално биће било би избрисано са ових простора да није било одлука донесених 9. јануара 1992. године", указао је Каран.

Он је нагласио да БиХ, која је настала 1995. године, може функционисати искључиво на слову Дејтонског мировног споразума као заједница два равноправна ентитета и три конститутивна народа, а не на једностраним, унитаристичким наративима и наметнутим одлукама самозванаца.

"Само досљедно поштовање Дејтона може бити темељ стабилне и одрживе БиХ. Све друго води подјелама, неповјерењу и новим кризама. Све остало води ономе што је постојало прије Дејтона, а то су самостална Република Српска и самостална муслиманско-хрватска Федерација БиХ", рекао је Каран.

Предсједник Републике поручио је да Република Српска остаје чврсто опредијељена за мир, уставност и заштиту својих права.

"Република Српска поштује и чува Дејтонски мировни споразум. То је наша дужност. Позивамо и све остале стране да чине исто. То је њихова дужност", навео је Каран.

Синиша Каран

