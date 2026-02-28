Logo
Large banner

Инспекција запечатила 23 објекта, укупне казне 421.500 КМ

Извор:

СРНА

28.02.2026

13:14

Коментари:

0
Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Инспектори Пореске управе Федерације БиХ током контрола широм овог ентитета открили су 84 непријављена радника, запечатили 23 објекта и изрекли новчане казне у укупном износу од 421.500 КМ.

Инспектори су јуче обавили 302 контроле пореских обвезника из области трговине, угоститељства, игара на срећу, пекарства, грађевинарства и других услужних дјелатности провјеравајући да ли поштују прописе о порезима, фискалним касама, доприносима и пријави радника.

Ајатолах Хамени

Свијет

Од резиденције врховног вође Алија Хамнеија остале само рушевине

У контролама је затечено 880 пријављених и 84 непријављена радника, четири обвезника нису имала фискални уређај, а 74 нису евидентирала промет, те су због неправилности у 123 случаја издати прекршајни налози.

Подаци показују да 40,72 одсто контролисаних пореских обвезника није ускладило пословање с важећим прописима у ФБиХ, саопштено је из федералне Пореске управе.

На подручју Кантона Сарајево извршено је 57 контрола и изречене су казне од 65.600 КМ, док је у Тузланском кантону у 52 контроле изречено 85.350 КМ казни и запечаћено седам објеката.

У Зеничко-добојском кантону обављена је 61 контрола, а изречене казне износиле су 61.700 КМ. У Херцеговачко-неретванском кантону казне су износиле 41.200 КМ, а у Средњобосанском 61.850 КМ.

Иран-Израел-напад

Свијет

Иран објавио кога је све гађао након напада САД и Израела

Инспекцијски надзор спроведен је и у осталим кантонима, гдје су такође утврђене неправилности и изречене новчане казне.

Из Пореске управе ФБиХ најављено је да ће контроле бити настављене с циљем јачања пореске дисциплине и сузбијања сиве економије.

Подијели:

Тагови :

Инспекција

zatvoreni objekti

Казна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Постоји врста свиња и перади које нико у БиХ не жели увозити

Економија

Постоји врста свиња и перади које нико у БиХ не жели увозити

1 ч

0
Полицајци спасили мушкарца из ријеке Босне

Хроника

Полицајци спасили мушкарца из ријеке Босне

1 ч

0
ОЈТ Бањалука

Хроника

Одређен притвор ухапшенима због туче у Борику

1 ч

0
Несрећа у Врбањцима

Хроника

Застрашујући видео несреће код Котор Вароша: Пијан улетио у двориште

1 ч

0

Више из рубрике

Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ

БиХ

Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ

15 ч

0
Сарајево

БиХ

За рубрику вјеровали или не: Политичко Сарајево би да подигне споменик окупатору

18 ч

6
Милорад Додик на Свечаној академији

БиХ

Додик: Сарајеву окупатор прихватљив, а Срби нису ни живи ни мртви

21 ч

1
Мирослав Мићо Краљевић

БиХ

Мићо Краљевић оптужен за изазивање националне мржње

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Цвијановић: Први устав - темељ слободе, уставног поретка и постојања Српске

13

49

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

13

42

Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара

13

39

Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване

13

37

Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner