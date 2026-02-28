Инспекција запечатила 23 објекта, укупне казне 421.500 КМ

Извор:
СРНА
28.02.2026
13:14
Инспектори Пореске управе Федерације БиХ током контрола широм овог ентитета открили су 84 непријављена радника, запечатили 23 објекта и изрекли новчане казне у укупном износу од 421.500 КМ.
Инспектори су јуче обавили 302 контроле пореских обвезника из области трговине, угоститељства, игара на срећу, пекарства, грађевинарства и других услужних дјелатности провјеравајући да ли поштују прописе о порезима, фискалним касама, доприносима и пријави радника.
У контролама је затечено 880 пријављених и 84 непријављена радника, четири обвезника нису имала фискални уређај, а 74 нису евидентирала промет, те су због неправилности у 123 случаја издати прекршајни налози.
Подаци показују да 40,72 одсто контролисаних пореских обвезника није ускладило пословање с важећим прописима у ФБиХ, саопштено је из федералне Пореске управе.
На подручју Кантона Сарајево извршено је 57 контрола и изречене су казне од 65.600 КМ, док је у Тузланском кантону у 52 контроле изречено 85.350 КМ казни и запечаћено седам објеката.
У Зеничко-добојском кантону обављена је 61 контрола, а изречене казне износиле су 61.700 КМ. У Херцеговачко-неретванском кантону казне су износиле 41.200 КМ, а у Средњобосанском 61.850 КМ.
Инспекцијски надзор спроведен је и у осталим кантонима, гдје су такође утврђене неправилности и изречене новчане казне.
Из Пореске управе ФБиХ најављено је да ће контроле бити настављене с циљем јачања пореске дисциплине и сузбијања сиве економије.
