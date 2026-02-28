Logo
Полицајци спасили мушкарца из ријеке Босне

СРНА

28.02.2026

12:45

Полицајци спасили мушкарца из ријеке Босне

Добојска полиција спасила је мушкарца од утапања у ријеци Босни, речено је Срни из Полицијске управе Добој.

Мушкарац је збринут у добојској Болници "Свети апостол Лука", након што му је претходно указана љекарска помоћ у Служби хитне помоћи.

ОЈТ Бањалука

Хроника

Предложен притвор ухапшенима због туче у Борику

Полицији је у 10.30 часова пријављено да је непознато лице плута ријеком Босном.

rijeka Bosna

спасавање

