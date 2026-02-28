Полицајци спасили мушкарца из ријеке Босне

Извор:
СРНА
28.02.2026
12:45
Коментари:0
Добојска полиција спасила је мушкарца од утапања у ријеци Босни, речено је Срни из Полицијске управе Добој.
Мушкарац је збринут у добојској Болници "Свети апостол Лука", након што му је претходно указана љекарска помоћ у Служби хитне помоћи.
Хроника
Предложен притвор ухапшенима због туче у Борику
Полицији је у 10.30 часова пријављено да је непознато лице плута ријеком Босном.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
49
13
48
13
42
13
39
13
37
Тренутно на програму