Застрашујући видео несреће код Котор Вароша: Пијан улетио у двориште

Извор:

Агенције

28.02.2026

12:39

Несрећа у Врбањцима
Фото: Screenshot

Мушкарац М.К. из Теслића учествовао је у саобраћајној несрећи која се догодила ноћас око један час на магистралном путу Бањалука–Теслић у мјесту Врбањци.

Из Полицијске управе Бањалука наводе да се М.К. ноћас у Бањалуци одбио зауставити на знак "СТОП" полицајаца, па се великом брзином удаљио према Котор Вароши, након чега је дошло до незгоде.

"У незгоди су оштећени његов аутомобил марке БМW, два паркирана возила, породична кућа и ограда, као и пословни објекат," саопштили су из ПУ Бањалука.

Полицијски службеници Полицијске станице Котор Варош извршили су увиђај на лицу мјеста.

Испитивањем на присуство алкохола код М.К. утврђено је 1,43 г/кг алкохола у организму.

Лице М.К. је због почињених прекршаја из чланова 43. став 1. и 174. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ добило прекршајни налог.

Саобраћајна несрећа

Kotor Varoš

