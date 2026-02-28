Logo
Large banner

Мистерија нестанка Мирјане (45): Изашла из стана и понијела само једну ствар

Извор:

Блиц

28.02.2026

08:56

Коментари:

0
Нестала Мирјана Миливојевић
Фото: Facebook

Мирјана Миливојевић (45) нестала је у Београду у сриједу око 9 ујутро, када је напустила стан у ком живи са сестром на Видиковцу како би отишла код пријатељице, након чега јој је губи сваки траг.

Маја, сестра нестале жене са Видиковца, је истакла да је веома забринута за Мирјану јер је прошло више од 48 сати од њеног нестанка.

Нездрав ваздух, Бањалука

Градови и општине

Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

- Врло сам забринута. Желим само да се моја сестра врати кући жива и здрава. На сталној сам вези са полицијом, они су почели да раде на случају одмах и прије него што се навршило 48 сати од нестанка. Морам да нагласим, да се на мрежама појављују опречне информације. Мирјана није бацила мобилне телефоне. Њој су документа и телефони код мене, остали су кући, није их понијела са собом. На мрежама се пише и да је слала неке поруке људима, али то није истина, телефони су код мене - тврди сестра нестале Мирјане.

Вече прије нестанка била изузетно весела

Мирјанина сестра је испричала да је нестала жена претходних дана била видно расположена, али да те ноћи ипак није могла да спава.

Најновија вијест

Свијет

Огласио се Трамп: Американци и Израелци извели заједнички напад

- Мирјана у посљедње вријеме није имала проблеме. Нас двије живимо заједно и јако смо блиске. Није јој се десило ништа стресно или трауматично. Са дечком је била у добрим односима. У уторак увече, када сам дошла са посла, сједила је кући. Причале смо, чуле смо се и са породицом, смијале смо се цијело вече. Била је видно расположена. Пуна енергије, срећна. У једном тренутку, ја сам отишла да легнем да спавам, она је остала да сједи. Касније сам схватила да цијелу ноћ није спавала. Ујутро је била расијана, била је некако чудна, узнемирена... Онда је изашла из стана и отишла на Баново брдо код другарице којој је однијела документа од љекара која су остала код Мирјане - испричала је сестра нестале жене.

Била код другарице неколико минута

Према Мајиним сазнањима, Мирјана се код другарице задржала свега неколико минута.

odron ilustracija

Друштво

На више дионица опасност од одрона

- Није сједила, није хтјела кафу, само јој је дала документа и отишла. Мирјана, када је излазила из стана није са собом понијела телефоне и документа, само малу торбицу - истакла је забринута сестра.

Подијели:

Тагови :

nestala djevojka

Београд

potraga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Напад Израела на Техеран

Свијет

Медији: Иран припрема противнапад!

1 ч

0
Данас 34 године од проглашења првог Устава Српске

Република Српска

Данас 34 године од проглашења првог Устава Српске

1 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Ајатолах Хамнеи побјегао из Техерана?

1 ч

0
Ухапшен брат Мила Ђукановића

Регион

Ухапшен брат Мила Ђукановића

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Бачена бомба у Сарајеву, грађане пробудила јака експлозија

1 ч

0
Хапшење осумњиченог за убиство Живка Бакића

Хроника

Испливале прве фотографије хапшења осумњиченог за убиство Бакића

11 ч

0
Пожар у фабрици намјештаја у Брчком

Хроника

Повријеђени у пожару у Брчком отпуштени из болнице

11 ч

0
Пожар у Великој Кладуши

Хроника

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

53

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

09

40

Двије године прелазио границу са туђим документима

09

34

Покренут и талас сајбер напада на Иран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner