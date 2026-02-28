Мистерија нестанка Мирјане (45): Изашла из стана и понијела само једну ствар

Извор:
Блиц
28.02.2026
08:56
Коментари:0
Мирјана Миливојевић (45) нестала је у Београду у сриједу око 9 ујутро, када је напустила стан у ком живи са сестром на Видиковцу како би отишла код пријатељице, након чега јој је губи сваки траг.
Маја, сестра нестале жене са Видиковца, је истакла да је веома забринута за Мирјану јер је прошло више од 48 сати од њеног нестанка.
Градови и општине
Ваздух јутрос нездрав у овим градовима
- Врло сам забринута. Желим само да се моја сестра врати кући жива и здрава. На сталној сам вези са полицијом, они су почели да раде на случају одмах и прије него што се навршило 48 сати од нестанка. Морам да нагласим, да се на мрежама појављују опречне информације. Мирјана није бацила мобилне телефоне. Њој су документа и телефони код мене, остали су кући, није их понијела са собом. На мрежама се пише и да је слала неке поруке људима, али то није истина, телефони су код мене - тврди сестра нестале Мирјане.
Мирјанина сестра је испричала да је нестала жена претходних дана била видно расположена, али да те ноћи ипак није могла да спава.
Свијет
Огласио се Трамп: Американци и Израелци извели заједнички напад
- Мирјана у посљедње вријеме није имала проблеме. Нас двије живимо заједно и јако смо блиске. Није јој се десило ништа стресно или трауматично. Са дечком је била у добрим односима. У уторак увече, када сам дошла са посла, сједила је кући. Причале смо, чуле смо се и са породицом, смијале смо се цијело вече. Била је видно расположена. Пуна енергије, срећна. У једном тренутку, ја сам отишла да легнем да спавам, она је остала да сједи. Касније сам схватила да цијелу ноћ није спавала. Ујутро је била расијана, била је некако чудна, узнемирена... Онда је изашла из стана и отишла на Баново брдо код другарице којој је однијела документа од љекара која су остала код Мирјане - испричала је сестра нестале жене.
Према Мајиним сазнањима, Мирјана се код другарице задржала свега неколико минута.
Друштво
На више дионица опасност од одрона
- Није сједила, није хтјела кафу, само јој је дала документа и отишла. Мирјана, када је излазила из стана није са собом понијела телефоне и документа, само малу торбицу - истакла је забринута сестра.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму