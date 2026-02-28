Бачена бомба у Сарајеву, грађане пробудила јака експлозија

Извор:
Аваз
28.02.2026
У Сарајеву је јутрос бачена бомба.
Како је потврђено за „Аваз“ из Оперативног центра МУП-а КС, експлозивна направа је активирана у улици Породице Рибар број 5.
- Активирана је експлозивна направа, не знамо сада још. Увиђај је у току – речено је.
Више информација биће познато током дана.
Грађани су сишли из својих станова напоље, препали су се, јер је јако одјекнуло.
Како се сазнаје, бомба је бачена на фризерски салон поред угоститељског објекта Палма.
