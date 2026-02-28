Logo
Large banner

Бачена бомба у Сарајеву, грађане пробудила јака експлозија

Извор:

Аваз

28.02.2026

08:12

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У Сарајеву је јутрос бачена бомба.

Како је потврђено за „Аваз“ из Оперативног центра МУП-а КС, експлозивна направа је активирана у улици Породице Рибар број 5.

Иран Техеран напад

Свијет

И Америка учествује у нападу на Иран?

- Активирана је експлозивна направа, не знамо сада још. Увиђај је у току – речено је.

Више информација биће познато током дана.

Грађани су сишли из својих станова напоље, препали су се, јер је јако одјекнуло.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Пресуда за масакр на Цетињу: Начелница МУП-а иде у затвор јер није одузела оружје монструму

Како се сазнаје, бомба је бачена на фризерски салон поред угоститељског објекта Палма.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

bačena bomba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу

Друштво

Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу

1 ч

0
Напад Израела на Техеран

Свијет

Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!

1 ч

0
Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

Свијет

Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

1 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

2 ч

0

Више из рубрике

Хапшење осумњиченог за убиство Живка Бакића

Хроника

Испливале прве фотографије хапшења осумњиченог за убиство Бакића

11 ч

0
Пожар у фабрици намјештаја у Брчком

Хроника

Повријеђени у пожару у Брчком отпуштени из болнице

11 ч

0
Пожар у Великој Кладуши

Хроника

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

11 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

53

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

09

40

Двије године прелазио границу са туђим документима

09

34

Покренут и талас сајбер напада на Иран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner