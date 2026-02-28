Logo
Large banner

И Америка учествује у нападу на Иран

Извор:

Агенције

28.02.2026

08:09

Коментари:

0
Израел напао Иран
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Америчко учешће у израелском нападима на Иран је потврђено, преноси Скај Њуз.

"Амерички напади на Иран су почели", преноси Њујорк Тајмс изјаву неименованог америчког званичника.

Иран Техеран напад

Свијет

Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!

Асошиејтед прес је такође јавио да су у току амерички напади на Иран, али још није јасан степен учешћа Американаца у нападу.

Најновија вијест

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

Израелски званичник је рекао Ројтерсу да је операција "координисана са САД".

Подијели:

Тагови :

Израел

Израел Иран

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

Свијет

Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

20 ч

0
Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

Свијет

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

1 д

0
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Свијет

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

2 д

0
Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

Свијет

Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

5 д

0

Више из рубрике

Напад Израела на Техеран

Свијет

Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!

1 ч

0
Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

Свијет

Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

1 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

2 ч

0
Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому

Свијет

Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

56

Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата

09

55

Најљепше вијести у Српској

09

53

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner