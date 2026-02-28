И Америка учествује у нападу на Иран

Извор:
Агенције
28.02.2026
08:09
Коментари:0
Америчко учешће у израелском нападима на Иран је потврђено, преноси Скај Њуз.
"Амерички напади на Иран су почели", преноси Њујорк Тајмс изјаву неименованог америчког званичника.
Свијет
Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!
Асошиејтед прес је такође јавио да су у току амерички напади на Иран, али још није јасан степен учешћа Американаца у нападу.
Свијет
Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије
Израелски званичник је рекао Ројтерсу да је операција "координисана са САД".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму