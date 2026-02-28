Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому

Извор:
Агенције
28.02.2026
07:25
Коментари:0
Контроле на аеродромима понекад могу бити строже него што путници очекују — чак и због потпуно свакодневних ствари које носимо са собом.
Путници се неријетко суочавају с додатним сигурносним провјерама ако уређаји за детекцију на њиховим рукама или пртљази региструју трагове одређених хемијских спојева. У неким случајевима разлог може бити и наизглед безазлена козметика, попут креме за руке.
Управо то догодило се Јани на аеродрому Франкфурт која је своје неугодно искуство подијелила на ТикТоку. Како је испричала, њен је пртљага чак два пута означен као потенцијално ризичан током сигурносне контроле, након што су тестови показали присутност честица које уређаји повезују с експлозивним материјама.
Након тога услиједила је детаљна провјера, додатно испитивање и привремено задржавање на аеродрому, што јој је значајно продужило путовање. Касније су јој радници обезбјеђења објаснили да поједини састојци који се налазе у одређеним козметичким производима — укључујући неке врсте крема за руке — могу оставити хемијске трагове сличне онима које детектори препознају као потенцијално опасне супстанце. Због тога систем аутоматски покреће додатне сигурносне протоколе.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
7:00
Војвођански доручак
лајфстајл
7:30
Свет пољопривреде ЕП961 (Р)
емисија о пољопривреди
8:00
Аграр (Р)
емисија о пољопривреди
8:30
АТВ јутро
јутарњи програм
10:00
Вјежбајте са Лидијом С04 ЕП118
лајфстајл
10:15
Аутошоп магазин (Р)
емисија о аутомобилима
10:45
Од јутра до сутра ЕП238 (12+)
серијски програм