Logo
Large banner

Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому

Извор:

Агенције

28.02.2026

07:25

Коментари:

0
Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому
Фото: Pixabay

Контроле на аеродромима понекад могу бити строже него што путници очекују — чак и због потпуно свакодневних ствари које носимо са собом.

Путници се неријетко суочавају с додатним сигурносним провјерама ако уређаји за детекцију на њиховим рукама или пртљази региструју трагове одређених хемијских спојева. У неким случајевима разлог може бити и наизглед безазлена козметика, попут креме за руке.

Управо то догодило се Јани на аеродрому Франкфурт која је своје неугодно искуство подијелила на ТикТоку. Како је испричала, њен је пртљага чак два пута означен као потенцијално ризичан током сигурносне контроле, након што су тестови показали присутност честица које уређаји повезују с експлозивним материјама.

Детаљна провјера

Након тога услиједила је детаљна провјера, додатно испитивање и привремено задржавање на аеродрому, што јој је значајно продужило путовање. Касније су јој радници обезбјеђења објаснили да поједини састојци који се налазе у одређеним козметичким производима — укључујући неке врсте крема за руке — могу оставити хемијске трагове сличне онима које детектори препознају као потенцијално опасне супстанце. Због тога систем аутоматски покреће додатне сигурносне протоколе.

Подијели:

Тагови :

aerodrom

krema

prtljag

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп о укидању санкција Русији: Желим да се то деси

12 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

14 ч

0
Трамвајска несрећа у Милану

Свијет

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

14 ч

0
Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Свијет

Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

56

Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата

09

55

Најљепше вијести у Српској

09

51

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

Small banner

Тренутно на програму

7:00

Војвођански доручак

лајфстајл

7:30

Свет пољопривреде ЕП961 (Р)

емисија о пољопривреди

8:00

Аграр (Р)

емисија о пољопривреди

8:30

АТВ јутро

јутарњи програм

10:00

Вјежбајте са Лидијом С04 ЕП118

лајфстајл

10:15

Аутошоп магазин (Р)

емисија о аутомобилима

10:45

Од јутра до сутра ЕП238 (12+)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner