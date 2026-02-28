На више дионица опасност од одрона

Извор:
Из Ауто-мото савеза Српске упозоравају возаче на опасност од одрона на дионицама Кнежево-Угар, Бањалука-Јајце у кањону Тијесно, Котор Варош-Теслић на превоју Борја, те Добро Поље–Миљевина и Сарајево-Фоча.
На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ јутрос се саобраћа по сувим коловозима, а видљивост је смањена у котлинама и уз ријечне токове гдје је коловоз мјестимично влажан, саопштено је из АМС.
На снази је забрана саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до три и по тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
Измјене су актуелне и на дионици пута Добро Поље-Брод на Дрини, односно до границе са Црном Гором на Шћепан пољу.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима од по 10 минута.
Измјене у одвијању саобраћаја због радова на снази су и на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска.
Радови су у току на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила носивости веће од 30 тона.
Због активираног клизишта у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
Минерски радови изводе се у каменолому у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
У ФБиХ се због изградње букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер- Подлугови саобраћа само претицајном траком.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до три и по тоне, док је за возила чија маса прелази дозвољену саобраћај и даље обустављен.
Због уређења појаса уз магистрални пут Цазин-Велика Кладуша, од 8.00 до 16.00 часова на мјесту радова саобраћај се одвија једном траком.
На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.
На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
