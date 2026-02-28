Logo
Large banner

На више дионица опасност од одрона

Извор:

АТВ

28.02.2026

08:38

Коментари:

0
На више дионица опасност од одрона

Из Ауто-мото савеза Српске упозоравају возаче на опасност од одрона на дионицама Кнежево-Угар, Бањалука-Јајце у кањону Тијесно, Котор Варош-Теслић на превоју Борја, те Добро Поље–Миљевина и Сарајево-Фоча.

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ јутрос се саобраћа по сувим коловозима, а видљивост је смањена у котлинама и уз ријечне токове гдје је коловоз мјестимично влажан, саопштено је из АМС.

Најновија вијест

Свијет

Медији: Иран припрема противнапад!

На снази је забрана саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до три и по тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.

Измјене су актуелне и на дионици пута Добро Поље-Брод на Дрини, односно до границе са Црном Гором на Шћепан пољу.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима од по 10 минута.

Измјене у одвијању саобраћаја због радова на снази су и на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска.

Радови су у току на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.

ustav republike srpske

Република Српска

Данас 34 године од проглашења првог Устава Српске

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила носивости веће од 30 тона.

Због активираног клизишта у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.

Минерски радови изводе се у каменолому у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.

У ФБиХ се због изградње букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер- Подлугови саобраћа само претицајном траком.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до три и по тоне, док је за возила чија маса прелази дозвољену саобраћај и даље обустављен.

Ајатолах Хамнеи

Свијет

Ајатолах Хамнеи побјегао из Техерана?

Због уређења појаса уз магистрални пут Цазин-Велика Кладуша, од 8.00 до 16.00 часова на мјесту радова саобраћај се одвија једном траком.

На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.

Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови :

odron

АМС РС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен брат Мила Ђукановића

Регион

Ухапшен брат Мила Ђукановића

1 ч

0
Иран Техеран напад

Свијет

Огласила се војска Израела: Могући ваздушни напади

1 ч

0
Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

Регион

Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Бачена бомба у Сарајеву, грађане пробудила јака експлозија

1 ч

0

Више из рубрике

Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу

Друштво

Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу

1 ч

0
Православље, црква

Друштво

Ако постите Васкршњи пост, ово треба да знате: Свакога дана изговарајте ове ријечи

12 ч

0
паре, новац, марке

Друштво

Расту фебруарске пензије, и то за 36 фенинга

12 ч

0
Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

Друштво

Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

53

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

09

40

Двије године прелазио границу са туђим документима

09

34

Покренут и талас сајбер напада на Иран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner