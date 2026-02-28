Огласила се војска Израела: Могући ваздушни напади

Извор:
Након што је извршила нападе на Техеран, израелска војска (ИДФ) упозорила је становнике да се могу очекивати узвратни напади из Ирана.
У саопштењу за јавност ИДФ наводи да су се сирене огласиле широм Израела.
"У посљедњих неколико минута, сирене су се огласиле широм Израела, уз претходно упозорење послато директно на мобилне уређаје да остану у близини заштићених простора. Ово је проактивно упозорење како би се јавност припремила на могућност лансирања пројектила према Држави Израел. ИДФ наглашава да се од грађана тражи да остану у заштићеним просторима", наводи се у саопштењу.
Доћи ће и до хитних промјена у смјерницама тзв. Команде домаћег фронта, а ваздушни простор земље је затворен.
"Као дио промјена, одлучено је да се сва подручја земље пребаце с пуног на неопходно стање активности. Смјернице укључују забрану образовних активности, окупљања и радних мјеста, осим за есенцијалне секторе. Јавност је дужна пратити упуте објављене на службеним каналима Команде домаћег фронта. Потпуне смјернице биће ажуриране на Националном порталу за хитне случајеве и у апликацији Команде домаћег фронта", наводи ИДФ.
