Logo
Large banner

Огласила се војска Израела: Могући ваздушни напади

Извор:

Агенције

28.02.2026

08:20

Коментари:

0
Иран Техеран напад
Фото: Tanjug/AP Photo

Након што је извршила нападе на Техеран, израелска војска (ИДФ) упозорила је становнике да се могу очекивати узвратни напади из Ирана.

У саопштењу за јавност ИДФ наводи да су се сирене огласиле широм Израела.

"У посљедњих неколико минута, сирене су се огласиле широм Израела, уз претходно упозорење послато директно на мобилне уређаје да остану у близини заштићених простора. Ово је проактивно упозорење како би се јавност припремила на могућност лансирања пројектила према Држави Израел. ИДФ наглашава да се од грађана тражи да остану у заштићеним просторима", наводи се у саопштењу.

Доћи ће и до хитних промјена у смјерницама тзв. Команде домаћег фронта, а ваздушни простор земље је затворен.

Иран Техеран напад

Свијет

И Америка учествује у нападу на Иран?

"Као дио промјена, одлучено је да се сва подручја земље пребаце с пуног на неопходно стање активности. Смјернице укључују забрану образовних активности, окупљања и радних мјеста, осим за есенцијалне секторе. Јавност је дужна пратити упуте објављене на службеним каналима Команде домаћег фронта. Потпуне смјернице биће ажуриране на Националном порталу за хитне случајеве и у апликацији Команде домаћег фронта", наводи ИДФ.

Иран Техеран напад

Свијет

Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!

Подијели:

Тагови :

Израел

Израел Иран

Иран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Израел напао Иран

Свијет

И Америка учествује у нападу на Иран

1 ч

0
Напад Израела на Техеран

Свијет

Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!

1 ч

0
Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

Свијет

Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

2 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

56

Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата

09

55

Најљепше вијести у Српској

09

51

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner