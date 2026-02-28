Logo
На друштвеним мрежама се појавили наводни снимци из Техерана након напада

Извор:

Телеграф

28.02.2026

10:23

Коментари:

0
Техеран након напада
Фото: X/Screenshot

Друштвеним мрежама круже наводни снимци из Техерана након напада САД и Израела.

На снимцима се виде рушевине, као и дим који се шири у небо, али за сада није потврђена аутентичност видео снимака.

Подсјетимо, израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.

Израел је назвао своју војну операцију против Ирана "Рик лава", а одлуку о називу донио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

Израел Иран напад

Свијет

Експлозије одјекују Бахреином? Активиране сирене за узбуну, Катар затворио ваздушни простор

Техеран се спрема за одмазду након што је Израел данас покренуо напад на Иран, а одговор ће бити "разарајући", рекао је ирански званичник за Ројтерс.

