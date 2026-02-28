На друштвеним мрежама се појавили наводни снимци из Техерана након напада

Извор:
Телеграф
28.02.2026
10:23

Друштвеним мрежама круже наводни снимци из Техерана након напада САД и Израела.
На снимцима се виде рушевине, као и дим који се шири у небо, али за сада није потврђена аутентичност видео снимака.
🇺🇸🇮🇷🇮🇱 Widespread destruction in Tehran following the latest wave of US/Israeli arrivals. pic.twitter.com/9edQXVSLbt— Visioner (@visionergeo) February 28, 2026
Подсјетимо, израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.
Израел је назвао своју војну операцију против Ирана "Рик лава", а одлуку о називу донио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
Техеран се спрема за одмазду након што је Израел данас покренуо напад на Иран, а одговор ће бити "разарајући", рекао је ирански званичник за Ројтерс.
