Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата

СРНА

28.02.2026

09:56

Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата
БиХ је једина земља која слави почетак рата и која жели то да представи као такозвани дан независности, чиме се само подгријавају подјеле, а то је Бошњацима, очигледно, једини циљ, изјавио је посланик у Представничком дому парламента БиХ Милан Петковић.

Петковић је рекао да Срби не прихватају 1. март јер знају шта се десило тог дана 1992. године – нелегални референдум на којем нису учествовали, почетак рата у БиХ и убиство српског свата Николе Гардовића код Старе православне цркве на Башчаршији.

- Умјесто да се траже закони који спајају народе у БиХ, неко жели да слави нешто што их раздваја. То поготово раде Бошњаци који увијек БиХ желе као своју земљу, потпуно бошњачку, не прихватајући ставове ни Срба ни Хрвата - рекао је Петковић, који је и предсједавајући Српског клуба у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Он сматра да би за све народе у БиХ било боље да славе 21. новембар, Дан Дејтонског мировног споразума, који је зауставио рат у БиХ и којим је БиХ добила неку врсту територијалног интегритета, без обзира што бошњачки политичари говоре о државности која повлачи континуитет још из 1992. године, односно од признања БиХ у УН.

- Ми сада говоримо о БиХ коју данас познајемо, а то је БиХ са два ентитета и три конститутивна народа и која је створена у Дејтону - навео је Петковић.

Одговарајући на питање да ли је реално да на нивоу БиХ буде усаглашен закона о празницима, Петковић је рекао да је реално све оно што је законом дозвољено, међутим постоје људи који то стално опструишу.

- За оне који кажу да не би да славе 1. март у Федерацији БиХ, Бошњаци би рекли да су издајници. Треба понудити Бошњацима, али и Србима и Хрватима који живе на простору цијеле БиХ да се изјасне о два или три датума који су прихватљиви за све, али то сигурно не може бити 1. март - додао је Петковић.

Петковић је напоменуо да треба тражити датуме који уједињују, а не раздвајају уколико се жели БиХ на здравим темељима, као земља три конститутивна народа и осталих који живе у њој.

У дијелу Федерације БиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани "дан независности БиХ", јер је тада одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ.

Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.

Овај трагични датум у Републици Српској се не празнује, већ 21. новембар - дан када је у америчкој ваздухополовној бази Рајт Петерсон код Дејтона парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ који је обиљежио крај грађанског рата у БиХ.

Милан Петковић

