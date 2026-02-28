Оласио се Нетанјаху након напада

Извор:
Телеграф
28.02.2026
09:43
Коментари:0
Након напада који су јутрос САД и Израел споревели на Иран, огласио се Бењамин Нетанјаху. Он је најавио да је "дошло вријеме за уклањање егзистенцијалне пријетње коју представља тероритички режим у Ирану".
- Браћо и сестре, грађани Израела, прије само сат времена, Израел и Сједињене Државе започели су операцију уклањања егзистенцијалне пријетње коју представља терористички режим у Ирану.
Захваљујем нашем великом пријатељу, предсједнику Доналду Трампу, на његовом историјском вођству. Већ 47 година режим Ајатолаха узвикује "Смрт Израелу", "Смрт Америци". Проливао је нашу крв, убио многе Американце и масакрирао сопствени народ. Овом убилачком терористичком режиму не смије се дозволити да се наоружа нуклеарним оружјем које би му омогућило да угрози цијело човјечанство.
Наша заједничка операција створиће услове да храбри ирански народ узме судбину у своје руке. Дошло је вријеме да сви дијелови иранског народа - Персијанци, Курди, Азери, Балучи и Ахвази - збаце јарам тираније и донесу слободу и мирољубиве вриједности у Иран.
Позивам вас, грађане Израела, да се придржавате упутстава Команде унутрашњег фронта. У наредним данима, током операције "Лавља рика", сви ћемо бити позвани да покажемо стрпљење и снагу духа. Заједно ћемо стајати, заједно ћемо се борити и заједно ћемо осигурати вјечност Израела - написао је Бењамин Нетанјаху на звничном X профилу.
Подсјетимо, израелски министар одбране, Исраел Катз, потврдио је јутрос да је Израел покренуо војну операцију против Ирана, изводећи ваздушне ударе на циљеве у самом центру Техерана.
אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026
אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.
במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4
