Оласио се Нетанјаху након напада

Извор:

Телеграф

28.02.2026

09:43

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP/Abir Sultan

Након напада који су јутрос САД и Израел споревели на Иран, огласио се Бењамин Нетанјаху. Он је најавио да је "дошло вријеме за уклањање егзистенцијалне пријетње коју представља тероритички режим у Ирану".

- Браћо и сестре, грађани Израела, прије само сат времена, Израел и Сједињене Државе започели су операцију уклањања егзистенцијалне пријетње коју представља терористички режим у Ирану.

Haker

Свијет

Покренут и талас сајбер напада на Иран

Захваљујем нашем великом пријатељу, предсједнику Доналду Трампу, на његовом историјском вођству. Већ 47 година режим Ајатолаха узвикује "Смрт Израелу", "Смрт Америци". Проливао је нашу крв, убио многе Американце и масакрирао сопствени народ. Овом убилачком терористичком режиму не смије се дозволити да се наоружа нуклеарним оружјем које би му омогућило да угрози цијело човјечанство.

Наша заједничка операција створиће услове да храбри ирански народ узме судбину у своје руке. Дошло је вријеме да сви дијелови иранског народа - Персијанци, Курди, Азери, Балучи и Ахвази - збаце јарам тираније и донесу слободу и мирољубиве вриједности у Иран.

Позивам вас, грађане Израела, да се придржавате упутстава Команде унутрашњег фронта. У наредним данима, током операције "Лавља рика", сви ћемо бити позвани да покажемо стрпљење и снагу духа. Заједно ћемо стајати, заједно ћемо се борити и заједно ћемо осигурати вјечност Израела - написао је Бењамин Нетанјаху на звничном X профилу.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп се обратио народу Ирана: ''Кад завршимо, преузмите своју владу''

Подсјетимо, израелски министар одбране, Исраел Катз, потврдио је јутрос да је Израел покренуо војну операцију против Ирана, изводећи ваздушне ударе на циљеве у самом центру Техерана.

Израел Иран

Бењамин Нетанјаху

Коментари (0)
