Трамп се обратио народу Ирана: ''Кад завршимо, преузмите своју владу''

Извор:
Телеграф
28.02.2026
09:27
Коментари:0
Доналд Трамп је у осмоминутном видео-снимку на платформи Truth Social потврдио да су Сједињене Америчке Државе покренуле "велике борбене операције" против Ирана.
Он је изјавио да "пријетеће активности Техерана директно угрожавају Сједињене Државе, наше трупе, наше базе у иностранству и наше савезнике широм свијета".
- Већ 47 година ирански режим скандира ’Смрт Америци’ и води непрекидну кампању крвопролића - рекао је Трамп.
Он се осврнуо на кризу у америчкој амбасади из 1979. и 1981. године, када је 66 талаца држано 444 дана, као и на друге инциденте са Техераном.
- То је био масовни терор и ми то више нећемо толерисати - додаје он, уз тврдњу да је Иран покушао да обнови свој нуклеарни програм и да развија ракете дугог домета.
- Уништићемо њихове ракете и анихилирати њихову морнарицу - истиче предсједник САД-а, додајћи да су, иако су предузети кораци да се избјегну жртве, "губици међу Американцима могући".
Он је поручио Исламској револуционарној гарди да "положи оружје" или се "суочи са сигурном смрћу".
Обраћајући се народу Ирана, Трамп је рекао да је "час ваше слободе близу" и упозорио их да ће "бомбе падати свуда".
- Када завршимо, преузмите своју владу, биће ваша да је узмете - додао је.
- Ово ће бити, вјероватно, ваша једина шанса за много генерација. Дуги низ година тражили сте помоћ Америке, али је никада нисте добили. Ниједан предсједник није био вољан да уради оно што сам ја спреман да урадим вечерас - закључио је Трамп.
