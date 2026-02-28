Logo
Large banner

Трамп се обратио народу Ирана: ''Кад завршимо, преузмите своју владу''

Извор:

Телеграф

28.02.2026

09:27

Коментари:

0
Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"
Фото: Tanjug/AP/Allison Robbert

Доналд Трамп је у осмоминутном видео-снимку на платформи Truth Social потврдио да су Сједињене Америчке Државе покренуле "велике борбене операције" против Ирана.

Он је изјавио да "пријетеће активности Техерана директно угрожавају Сједињене Државе, наше трупе, наше базе у иностранству и наше савезнике широм свијета".

Ајатолах Хамнеи

Свијет

Врховни вођа Ирана прије 27 дана упозорио шта ће се десити у случају рата

- Већ 47 година ирански режим скандира ’Смрт Америци’ и води непрекидну кампању крвопролића - рекао је Трамп.

Он се осврнуо на кризу у америчкој амбасади из 1979. и 1981. године, када је 66 талаца држано 444 дана, као и на друге инциденте са Техераном.

- То је био масовни терор и ми то више нећемо толерисати - додаје он, уз тврдњу да је Иран покушао да обнови свој нуклеарни програм и да развија ракете дугог домета.

- Уништићемо њихове ракете и анихилирати њихову морнарицу - истиче предсједник САД-а, додајћи да су, иако су предузети кораци да се избјегну жртве, "губици међу Американцима могући".

Израел Иран напад

Свијет

Огласила се Израелска војска: Из Ирана лансирани пројектили према Израелу!

Он је поручио Исламској револуционарној гарди да "положи оружје" или се "суочи са сигурном смрћу".

Обраћајући се народу Ирана, Трамп је рекао да је "час ваше слободе близу" и упозорио их да ће "бомбе падати свуда".

- Када завршимо, преузмите своју владу, биће ваша да је узмете - додао је.

- Ово ће бити, вјероватно, ваша једина шанса за много генерација. Дуги низ година тражили сте помоћ Америке, али је никада нисте добили. Ниједан предсједник није био вољан да уради оно што сам ја спреман да урадим вечерас - закључио је Трамп.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Непотврђени извјештаји: Убијен Амир Хатами, министар одбране Ирана?

45 мин

0
Израел Иран напад

Свијет

Ово је могући војни одговор Ирана

48 мин

0
Никола Јокић-Денвер

Кошарка

Прљави потези у НБА: Умало избила туча, Јокић реаговао

50 мин

0
Хороскоп за суботу: Овом знаку једна порука буди стару емоцију

Занимљивости

Хороскоп за суботу: Овом знаку једна порука буди стару емоцију

58 мин

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Испунили смо обећање

37 мин

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Врховни вођа Ирана прије 27 дана упозорио шта ће се десити у случају рата

38 мин

0
Израел Иран напад

Свијет

Огласила се Израелска војска: Из Ирана лансирани пројектили према Израелу!

41 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Непотврђени извјештаји: Убијен Амир Хатами, министар одбране Ирана?

45 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

56

Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата

09

55

Најљепше вијести у Српској

09

51

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner