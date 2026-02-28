Ово је могући војни одговор Ирана

28.02.2026
09:10
Аналитичар Шон Бил рекао је за Скај Њуз какав би могући војни одговор Ирана могао бити.
„Можда нису војна суперсила попут Америке, али једна ствар коју имају у изобиљу јесу балистичке ракете“, каже војни аналитичар Шон Бил.
„А као што смо видјели прошле године, талас за таласом тих ракета - једна можда не прође, десет можда не прође. Али ако лансирате 100 или 500, количина сама по себи постаје квалитет.“
Израел, наравно, можда неће бити једина мета.
„Могли би напасти и америчке војне објекте“, каже Белл. „У региону постоји много војних база.
„Такође су недавно извели вјежбу са бојевом муницијом на мореузу Хормуз, затворивши га само прије неки дан.
„Зашто је то важно за нас? Око 20% свјетске нафте пролази кроз тај мореуз. То би тренутно изазвало хаос на тржиштима нафте.
„И на крају, занимљиво ће бити... Шахед Багери, релативно нова беспилотна бродска платформа коју су Иранци пустили у употребу, сада је у служби и оперише релативно близу носача авиона.
„Може лансирати приличан број моћних дронова.
„Американци имају веома, веома ефикасну заштиту у блиском домету на тим носачима. Али када почнете да преплављујете ту одбрану са 20, 30, 50 дронова одједном, могуће је да би Американци почели да се осјећају помало рањиво.
„Вјероватно не би потопили носач, али боже сачувај, то би била снажна изјава намјере.“
Уредница за одбрану и безбједност Дебора Хејнс каже да ће иранска интерпретација данашњег напада одредити како ће одговорити.
Она наводи да је Иран сигурно „одиграо ратне игре“ за напад попут овог од стране Израела и САД.
„Иран има значајне залихе балистичких и крстарећих ракета и дронова“, каже она. „Има способност да нанесе озбиљну штету.
„Кључно ће бити у којој мјери режим ово види као егзистенцијалну пријетњу, и стога иде свим снагама у одговору.
„У којој мјери, ако је то случај, може то и да уради с обзиром на своје залихе и способност за напад, имајући у виду операције које су већ изведене против њега.“
