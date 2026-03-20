Познато ко је упуцан испред познатог ресторана у Земуну

20.03.2026

22:34

Војин Л. (38) упуцан је вечерас испред познатог ресторана у Земуну!

Пуцњава се према незваничним информацијама догодила око 21.40 у Џона Кенедија.

Војин Л. је наводно упуцан у ногу и пронађен је како лежи испред аутомобила.

Пребачен је у болницу где су му констатоване теже повреде.

Рањени се наводно налази на одслужењу затворске казне због продаје наркотика и пуштен је на слободни викенд.

Полиција трага за нападачима.

(Телеграф)

