Секси стајлингом распаметила: Мреже су се усијале због посљедње фотке Арине Сабаленке

Арина Сабаленка из дана у дан постаје популарнија на друштвеним мрежама, њени поступци и објаве пријете да засјене сваки њен успјех на тениском терену.
Позната тенисерка Арина Сабаленка поново је у центру пажње. Након што је на друштвеним мрежама објавила да се удаје за Јоргоса Франгулиса, Арина се не смирује.
Публика ју је и завољела баш због невјероватног смисла за хумор, увијек је спремна да се шали и на свој рачун, а и њен изглед је врло често тема.
Овог пута је у центру пажње њен стајлинг, а самим тим и њена појава. Као што смо и очекивали, без великог вјереничког прстена не иде више нигдје. Арина тренутно ужива у Мајамију, одакле и долазе најновије фотке.
Згодна тенисерка је позирала у краћој бунди коју је уклопила са шљокичастом сребрном хаљином, чарапама и салонкама, а многи су на друштвеним мрежама ово описали и као праву источњачку естетику коју Арина савршено сервира свијету.
"Једини прави аутфит за моју прву ноћ у Мајамију", написала је тенисерка испод објаве која је привукла велики број коментара.
"Тигрице", "Гориш", "Ти си краљица", "Наша љепотица", били су неки од коментара испод њене објаве.
