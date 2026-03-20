Кеба има најмању пензију на естради?

Певач Драган Којић Кеба прије три године отишао је у пензију, па му сваки месец на рачун легне сигурна лова.
Његова пензија износи 46.000 динара (765 КМ).
Током богате каријере Кеба, који се недавно појавио у квизу "Суперпотера", основао је фирму "Кебони", преко које је уредно плаћао порез, чиме је себи обезбиједио пензију.
- Стварно немам времена за некакве безвезне теме. Све је транспарентно и лако провјерљиво. Само никада о томе не причам, нити осјећам потребу за тим - изјавио је Кеба.
Република Српска
Српска уводи накнаде власницима нелегалних викендица
Поред тога, јавност је изненадило откриће да Кеба, иако се годинама тврдило да је рођен 1960. године, заправо има четири године више. Наиме, према подацима из Агенције за привредне регистре, у документима фирме "Кебони" стоји његов матични број, који потврђује да је пјевач рођен 7. октобра 1956. године.
Иако о томе ријетко говори, познато је да Кеба често прибјегава различитим методама подмлађивања, па јавност тешко може да наслути његове стварне године.
