Српска уводи накнаде власницима нелегалних викендица

АТВ

20.03.2026

19:30

Обале ријека посљедњих година све чешће су мјесто за изградњу викендица, па објекти ничу готово уз саму воду, што може представљати проблем, како за животну средину, тако и за безбједност.

На основу анализе спроведене у „Водама Српске“ од Зворничког језера до Новог Горажда изграђено је 773 нелегална објекта, док је на територији Републике Српске бројка око 5.000. Надлежни најављују увођење накнада за кориштење ријечног појаса.

"У законском смислу, постоји само једно рјешење, а то је да сви ти објекти треба да буду уклоњени, односно срушени, та активности би изазвала друштвено-политички проблем и у том смислу ми смо понудили рјешење да се уведе нова институција привремено задржавање објеката који су изграђени у водоплавном подручју, уз обавезу плаћања одређене накнаде која би била приход посебног рачуна Вода Српске", рекао је Мирослав Миловановић, директор „Вода Српске“.

Према Закону о водама Републике Српске у члану 105. став 1 ставка н) забрањује се:

"Подизати зграде и друге објекте који не служе одбрани од поплава на удаљености мањој од 5 метара од линије допирања стогодишњих вода за све површинске воде, изузев ако је власнику или кориснику условљена изградња објекта претходним предузимањем заштитних мјера којима се онемогућавају или смањују штетне посљедице од вода."

Прикупљена новчана средства од накнаде би се користила даље за изградњу објеката намијењених за одбрану од поплава, кажу из „Вода Српске“. На сједници Владе 5. марта донесена је Одлука о именовању радне групе за рјешавање питања нелегално изграђених објеката.

"Цијели Балкан има такво стање, чак и сусједна Хрватска, да имамо нелегалних објеката на комплетном, не само поред ријека, него свугдје, наша интенција је да повећамо буџет водопривреде на основу тога што ћемо тим људима наплаћивати накнаде за кориштење", рекао је Милан Гаврић, помоћник министра у сектору водопривреде при министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

У једном се сагласни да објекти који су изграђени у водоплавном подручју су углавном викендице, које представљају луксуз, те да ће се се у складу са тим и наплаћивати кориштење простора.

