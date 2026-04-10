Највеће заблуде за Велики петак: Отац Предраг Поповић открио шта сутра морате да знате кад фарбате јаја

Васкрс, највећи хришћански празник, сваке године доноси исте слике - породицу на окупу, шарена јаја и посебну атмосферу вјере и наде. Ипак, иза тих обичаја крије се много дубље значење које многи данас не познају у потпуности.
Како се ближи Велики петак и сам врхунац празничних дана, бројна питања се поново отварају. На та питања одговоре даје отац Предраг Поповић, који наглашава да разумијевање празника мора бити изнад форме.
"Ко заиста осјети суштину празника, и Божића и Васкрса, а и крсне славе, тај се неће бунити. Дјеца треба да нам буду узор. Они то прихватају срцем и радују се, док "мудри" само испитују да ли тога има у Библији. Много тога има везе са идентитетом једног народа, његовим обичајима и начином постојања. Црква је вијековима прочешљавала обичаје и на оне лоше скретала пажњу да се не раде, а на добре да се поштују", казао је Поповић и додао:
"Неке паганске је и христијанизовала, односно дала им нови смисао. Код нас је то ишло мало теже, јер смо се ми кроз цијелу историју бавили егзистенцијом и како уопште преживјети као народ, а не теологијом. Прилично смо неписмени били, и сада смо, како граматички, језички, тако и културно и духовно. Требаће много времена да све дође на своје, ако икад и дође. До тада имамо шта имамо и располажемо овим временом, овим околностима и овим људима. Како ми вама, тако и ви нама. Остало ће опште Васкрсење испеглати", поручио је отац Предраг Поповић.
Један од најпрепознатљивијих обичаја јесте фарбање јаја, али управо ту настаје и највише недоумица. Да ли је то само традиција или има дубљи смисао?
Отац Предраг објашњава:
"Ако знамо ко је Христос, зашто је постао човјек, зашто је страдао и зашто је васкрсао, онда нам фарбање јаја неће бити никакав гријех, већ један од симбола тог сазнања, али и начина живота. Као што је голуб симбол Духа Светога, дуга и маслинова гранчица симболи мира, срце симбол љубави, крст симбол страдања, славски колач и бадњак симболи Господа који се нас ради сијече, ломи и дијели... Али ако поштујемо обичаје без икаквог смисла и сазнања о томе шта представљају, онда нам је и то на осуду, јер то није израз вјере, већ обичан фолклор на нивоу сујевјерја. Управо зато многи људи и постављају питања из страха. Рецимо: "Шта ако се прво јаје поломи? Шта то значи?", или: "Да ли ваља да се фарбају јаја ако је неко умро из куће и које боје?"
Разна питања која потичу од неразумијевања значаја фарбања јаја. На томе треба радити. На схватању празника. Многи ће постити на Велики петак, а да не знају што гладују тај дан".
Посебну пажњу у народу има и тзв. чуваркућа - јаје које се чува током цијеле године. И ту постоје различита вјеровања, али црква даје јасно објашњење.
"Дакле, старо јаје се закопа у двориште, врло често под неко дрво, или у саксију ако неко живи у стану. Тако природа иде природи, а ми новим започињемо нови годишњи круг који се читав своди на ишчекивање васкрсења Христовог, али и нас и цјелокупне природе", закључио је.
(Она.рс)
