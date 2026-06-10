Врели јунски дан: Температуре до 34 степена, увече могуће наоблачење и киша

Аутор:АТВ
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У Републици Српској данас се очекује сунчано и топло вријеме, уз промјенљиву облачност.
Метеоролози најављују максималне дневне температуре до тридесет четири степена Целзијусових, док увече са запада стиже наоблачење које доноси кишу и пљускове.
Јутрос је у већини предјела претежно сунчано, док је у Крајини промјенљиво до претежно облачно. Понегдје дуж ријека и по котлинама присутна је магла, уз слаб вјетар или потпуну тишину.
Најхладније је било на Чемерну, гдје је измјерено десет степени. У Хан Пијеску је забиљежено тринаест, а у Мркоњић Граду, Рибнику и Рудом по петнаест степени. У Вишеграду, Новом Граду и Билећи жива у термометру показивала је седамнаест, док је у Приједору измјерено осамнаест степени. У Бањалуци, Бијељини и Требињу измјерено је деветнаест, а најтоплији је био Добој са двадесет степени Целзијусових.
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Током дана биће сунчано и топло. Средином дана и послијеподне, услијед умјереног развоја облачности, локално на сјеверу и истоку може бити краткотрајне кише или пљуска са грмљавином. Максимална дневна температура кретаће се од двадесет осам степени на западу до тридесет четири степена на истоку земље, док ће у вишим предјелима бити пријатнијих двадесет три степена.
Касно увече и у наредној ноћи очекује се јаче наоблачење са запада, које ће донијети кишу и локалне пљускове са грмљавином, првенствено у Крајини. Вјетар ће током дана бити слаб до умјерен, јужних смјерова, док се у ноћи у Крајини и Посавини очекује пролазно јак сјеверни вјетар.
Бањалуку очекује сунчано вријеме уз промјенљиву облачност. Током дана, уз умјерен развој облачности, само локално је могућа краткотрајна киша или пљусак. Увече стиже наоблачење које у току ноћи доноси кишу и пљускове праћене грмљавином. Жива у термометру достићи ће око тридесет један степен. Вјетар ће бити слаб до умјерен, промјенљив или јужни, а у току ноћи на ударе јак сјеверни вјетар.
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