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Кафа постаје луксуз: Колико новца треба издвојити за омиљени напитак у Бањалуци?

Аутор:

АТВ
10.06.2026 07:20

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Кафа постаје луксуз: Колико новца треба издвојити за омиљени напитак у Бањалуци?
Фото: pexels/ Raymond Petrik

Испијање кафе у угоститељским објектима у Бањалуци све више постаје удар на кућни буџет.

Цијене кафе у бањалучким кафићима:

  • Еспресо: 3,60 КМ
  • Капућино: 4,60 до 4,90 КМ
  • Лате макијато са нутелом: 5,60 КМ
  • Нугат капућино: 7,50 КМ
  • Еспресо са ликерима и додацима: 9,00 КМ
  • Ајриш кофи: 11,00 КМ

Цијене омиљеног напитка грађана посљедњих година биљеже сталан раст, а поједине врсте кафе данас коштају готово као некада цијели ручак.

Према цјеновнику једног бањалучког угоститељског објекта, обични еспресо кошта 3,6 КМ, док се за капућино издваја између 4,6 и 4,9 КМ.

Љубитељи специјалних кафа плаћају „дебело“

Љубитељи специјалних кафа морају посегнути још дубље у џеп: лате макијато са нутелом кошта 5,6 КМ, нугат капућино 7,5 КМ, а еспресо са ликерима и додацима достиже цијену од чак 9 КМ.

Најскупљи на менију је ајриш кофи, за који гости издвајају чак 11 КМ. Поређења ради, за исти износ у појединим пекарама могуће је купити комплетан оброк, док се у неким ресторанима за неколико марака више може наручити главно јело.

Грађани истичу да су поскупљења постала свакодневница, али сматрају да цијене кафе све чешће прелазе границу оправданог. Многи потрошачи тврде да испијање кафе у граду постаје привилегија, а не свакодневна навика.

"Није проблем платити квалитет, али када обична кафа кошта скоро четири марке, човјек се запита да ли је претјерано", каже један Бањалучанин.

Продужена кафа са сојиним млијеком – 4 КМ

Према ријечима једне Бањалучанке, кафу је платила 4 КМ.

"Почео је пост па сам тражила продужену кафу са сојиним млијеком, а та кафа ме је коштала 4 КМ. То ме је шокирало, нисам очекивала ту цијену. Сјећам се периода када сам студирала и тада смо могли у неким кафићима пити кафу за само 1 КМ", испричала је она за Независне новине.

Премијум напици и специјалитети

Тренд раста цијена није присутан само у Бањалуци, али је примјетно да се угоститељска понуда све више окреће премијум напицима и специјалитетима, чије цијене достижу двоцифрене износе.

Тако је кафа, која је деценијама била симбол приступачног дружења, за многе грађане постала још један показатељ растућих трошкова живота. У времену када су цијене хране, становања и комуналија већ значајно порасле, питање које се све чешће поставља међу грађанима гласи: да ли ће и обична кафа ускоро постати луксуз који се конзумира само у посебним приликама?

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Тагови :

Кафа

Цијене

Угоститељство

Трошкови живота

економија

поскупљење

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