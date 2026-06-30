"Нема авиона за Украјину јер нема дронова за Пољску"

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Украјина је одбила да обезбиједи Пољској дронове и зато Кијев неће добити борбене авионе "МиГ-29" од Варшаве, изјавио је пољски министар одбране Владислав Косинијак Камиш.
Он је за пољски медијски сервис ТВН рекао да је предложио Украјини размјену авиона "МиГ" и дронова, што је Кијев првобитно прихватио, али је тај приједлог накнадно одбијен.
"Нема авиона за Украјину јер нема ни дронова за Пољску", навео је Камиш.
Пољске власти су у више наврата изразиле спремност да пошаљу Кијеву авионе у замјену за дронове, преноси Срна.
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