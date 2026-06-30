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"Нема авиона за Украјину јер нема дронова за Пољску"

30.06.2026 10:32

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Украјина Кијев рат Русија град
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Украјина је одбила да обезбиједи Пољској дронове и зато Кијев неће добити борбене авионе "МиГ-29" од Варшаве, изјавио је пољски министар одбране Владислав Косинијак Камиш.

Он је за пољски медијски сервис ТВН рекао да је предложио Украјини размјену авиона "МиГ" и дронова, што је Кијев првобитно прихватио, али је тај приједлог накнадно одбијен.

"Нема авиона за Украјину јер нема ни дронова за Пољску", навео је Камиш.

Пољске власти су у више наврата изразиле спремност да пошаљу Кијеву авионе у замјену за дронове, преноси Срна.

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Тагови :

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Варшава

дрон

авион

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