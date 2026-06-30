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Невријеме у Аустрији однијело аутобус: Возач у болници

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 11:12

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Невријеме у Аустрији
Фото: Društvena mreža X/Manuel Oberhuber

У Аустријској долини Станзертал невријеме је однијело аутобус са цесте у којем су се налазили возач и троје путника. Све четири особе спашене су интервенцијом ватрогасаца, а возач је превезен у болницу, пише Хојте.

Одрон затрпао цесту и захватио аутобус

Након обилних киша, у понедјељак око 20:20 сати покренуло се неколико одрона. Камење и блато прекрили су, између осталог, државне цесте Б171 и Л68. На цести између мјеста Шнан и Флирш клизиште је захватило линијски аутобус.

Спашавање из возила пуног блата

Вода и блато с потока Хохе Рафе на цести су досегнули висину од око 80 центиметара те ушли у аутобус, због чега су припадници Добровољног ватрогасног друштва морали спашавати 49-годишњег возача и троје путника. Путници - 31-годишњи мушкарац из Ирана те 39-годишња жена и 14-годишњакиња из Аустрије - у инциденту нису повријеђени.

Возач у болници, цесте затворене

Возача аутобуса хитна је помоћ превезла у болницу у Замсу с повредама засад неутврђене висине.

Погођена цеста, као и цеста Л68, остале су затворене током ноћи. Приступ стамбеним објектима на том подручју од 21:30 био је могућ обилазно преко брзе цесте С16. Цеста Б171 очишћена је и пуштена у промет до 22:20. Током данашњег дана, након додатне процјене ситуације, у рашчишћавању ће се користити и тешка механизација.

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Тагови :

аутобус

клизиште

Аустрија

невријеме

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