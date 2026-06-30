Невријеме у Аустрији однијело аутобус: Возач у болници

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Аустријској долини Станзертал невријеме је однијело аутобус са цесте у којем су се налазили возач и троје путника. Све четири особе спашене су интервенцијом ватрогасаца, а возач је превезен у болницу, пише Хојте.
Одрон затрпао цесту и захватио аутобус
Након обилних киша, у понедјељак око 20:20 сати покренуло се неколико одрона. Камење и блато прекрили су, између осталог, државне цесте Б171 и Л68. На цести између мјеста Шнан и Флирш клизиште је захватило линијски аутобус.
Вода и блато с потока Хохе Рафе на цести су досегнули висину од око 80 центиметара те ушли у аутобус, због чега су припадници Добровољног ватрогасног друштва морали спашавати 49-годишњег возача и троје путника. Путници - 31-годишњи мушкарац из Ирана те 39-годишња жена и 14-годишњакиња из Аустрије - у инциденту нису повријеђени.
Возача аутобуса хитна је помоћ превезла у болницу у Замсу с повредама засад неутврђене висине.
Gestern gab es den ersten von drei Unwettertagen.— Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 30, 2026
Bei Schnann (T) wurde ein Bus von einer Mure mitgerissen.
Hagel gab es etwa im Raum Zwettl (NÖ).
Und in Vöcklabruck (OÖ) gab es neben 96 km/h Sturmböen auch Überflutungen im Stadtzentrum.
🎥 Dominik Mair, Wetter-Hausruckviertel pic.twitter.com/MeMquxWpXf
Погођена цеста, као и цеста Л68, остале су затворене током ноћи. Приступ стамбеним објектима на том подручју од 21:30 био је могућ обилазно преко брзе цесте С16. Цеста Б171 очишћена је и пуштена у промет до 22:20. Током данашњег дана, након додатне процјене ситуације, у рашчишћавању ће се користити и тешка механизација.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 седм0
Друштво
2 мј0
Градови и општине
2 мј0
Друштво
2 мј0
Најновије
12
41
12
36
12
35
12
32
12
31
Тренутно на програму