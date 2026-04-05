Нова клизишта у Зворнику, Лопарама и Сребреници

Према ријечима помоћника директора Сектора за организацију, планирање и обуку у тој управи Биљане Пајић, на подручју града Зворника у току јучерашњег дана активирала су се клизишта на локалном путу у мјестима Горња Каменица и Живковина код Тршића, те Снагову, Челопеку и Табанцима.

Пајићева је навела да је у плану санирање клизишта у Снагову, Челопеку и Табанцима.

Она је додала да су водотоци Дрине, Сапне, Хоче и Дрињаче на подручју Зворника у порасту усљед отапања снијега у брдско-планинском подручју, али су још у својим коритима, док је из превентивних разлога затворен паркинг уз корито ријеке Дрине у граду.

Према информацијама Републичке управе цивилне заштите прикупљеним јутрос до 7.00 часова, на подручју општине Угљевик, након што су се претходних дана активирала стара клизишта, није пријављена појава нових клизишта.

- Од полицијске станице Угљевик добили смо информацију да је у мјесту Доња Трнова, на локацији Добричића саобраћајница проходна након што се ријека Јања повукла у корито - навела је Пајићева.

Према њеним ријечима, служби цивилне заштите у Сребреници протекле ноћи је пријављено активирање клизишта у насељу Лука, које угрожава један стамбени и четири пратећа објекта.

- Активирана су и клизишта на локалном путу Бајрамовићи - Кутићи у мјесној заједници Виогор, тако да је тај путни правац за сада непроходан. Планирано је да се током поподневних сати успостави нормално одвијање саобраћаја чишћењем наноса земље проузрокованом клизиштем на овом путном правцу - рекла је Пајићева.

У сребреничкој мјесној заједници Гостиљ, насеље Солоћуша, обрушило се стабло у мањи водоток који се излио на пашњак и дио оранице, али је ангажовањем грађевинске механизације поново враћен у корито.

Пајићева је навела да је усљед зачепљења пропуста на регионалном путном правцу Братунац-Сребреница дошло до дјелимичног изливања воде на коловозну траку.

- Иако локални водотоци имају релативно висок ниво, за сада не пријети опасност од изливања, осим ако због најављеног пораста температуре ваздуха не буде наглог топљења снијега у брдско-планинским дијеловима општине, што би могло довести до изливања и плављења приобалног подручја - упозорила је Пајићева.

Према њеним ријечима, поред већ активираних клизишта, у општини Лопаре појавило се и ново клизиште које је изазвало одрон пута у дужини 10 метара у мјесту Јабланица, заселак Петрићи.

Пајићева је додала да се на подручју Лопара и даље отежано саобраћа на појединим краћим дионицама због воде која се задржала на коловозу.

На подручју Шековића усљед топљења снијега нагло је порастао ниво бујичних водотока и ријеке Дрињаче.

- Дрињача је тренутно у кориту, који је регулисан кроз градско насеље, тако да нема опасности од изливања у градском подручју, али се она излила у плавном подручју мјесне заједнице Жељезник, локација Савића Поље уз регионални пут Цапарде - Шековићи, гдје саобраћајница није угрожена - навела је Пајићева.

Она је додала да се Дрињача излила и на локацијама Добрића Поље, Селишта Поље и Самарџићи, такође у мјесној заједници Жељезник, али не угрожава ни становништво ни стамбене објекте.

- У општини Петрово водостај ријеке Спрече је у лаганом порасту, али нема угрожених домаћинстава, осим заплављених дворишта у четири домаћинства. Заплављено је и око 200 хектара пољопривредног земљиште уз ријеку Спречу - рекла је Пајићева, подсјећајући да клизиште у мјесној заједници Какмуж не угрожава становништво.

Водостај ријеке Босне на подручју Модриче је у опадању и испод је коте редовне одбране од поплава.

- Појавио се већи број клизишта, али нема угрожених домаћинстава. У мјесним заједницама Толиса и Крчевљани прекинуте су путне комуникације на три мјеста, а саобраћај је усмјерен на алтернативне путеве - навела је Пајићева.

У општини Теслић водостај ријеке Усоре је у благом порасту и испод је коте редовне одбране од поплава, а у мјесним заједницама Чечава и Врела појавило се неколико клизишта, али становништво није угрожено.

Према ријечима Пајићеве, одлука о проглашењу ванредне ситуације у 20 мјесних заједница града Бањалуке и даље је на снази.